"Милиция пытается наладить диалог": белорусов возмутили новости государственного телеканала
Телеканал "Беларусь 1" в итоге показал сюжет о протестах в стране. Впрочем, сделали провластные журналисты это по-своему: не объяснили, почему они происходят, и заявили о высоком уровне агрессии демонстрантов.
Также там рассказали, что силовики пытаются наладить диалог с протестующими, и показали короткий ролик, снятый при неизвестных обстоятельствах и неизвестно когда, на котором милиционер разговаривает с толпой людей. Об этом пишет белорусское "Радио Свобода".
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Сюжет вышел в эфир после главной новости выпуска – "совещание нашего президента Александра Лукашенко о работе топливно-энергетического комплекса".
В сюжете заявили о высоком уровне агрессии протестующих против правоохранителей, ссылаясь на данные МВД, согласно которым 103 силовика получили ранения за 4 дня.
В то же время, государственное телевидение не сообщало о том, сколько людей были ранены среди демонстрантов, не показало многочисленные видеоматериалы с ОМОНом и другими правоохранительными органами, которые избивали и задерживали протестующих.
Более того, телеканал "Беларусь 1" опроверг информацию о том, что многие правоохранители подали в отставку или уволились, назвав эту информацию фейками из соцсетей.
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Протесты в Беларуси: коротко о главном
- Масштабные протесты в Беларуси вспыхнули вечером 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. На них победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они говорят, что выборы были полностью сфальсифицированы. Эти слова подтверждают и независимые наблюдатели.
- Следовательно, уже несколько дней подряд белорусы выходят на улицы с требованием провести новые выборы без участия в них Лукашенко.
- Во время мирных акций протеста, которые происходят по всем городам Беларуси, силовики жестоко избивают и задерживают людей. При этом в столкновениях с ними используют светошумовые гранаты, дубинки, стреляют резиновыми, а иногда и боевыми патронами.
- Следовательно, в больницах находятся сотни пострадавших, официальные власти сообщают об одной жертве. Впрочем, СМИ предполагают, что жертв может быть больше, по меньшей мере, – 4.