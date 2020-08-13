Телеканал "Беларусь 1" в итоге показал сюжет о протестах в стране. Впрочем, сделали провластные журналисты это по-своему: не объяснили, почему они происходят, и заявили о высоком уровне агрессии демонстрантов.

Также там рассказали, что силовики пытаются наладить диалог с протестующими, и показали короткий ролик, снятый при неизвестных обстоятельствах и неизвестно когда, на котором милиционер разговаривает с толпой людей. Об этом пишет белорусское "Радио Свобода".

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Сюжет вышел в эфир после главной новости выпуска – "совещание нашего президента Александра Лукашенко о работе топливно-энергетического комплекса".

В сюжете заявили о высоком уровне агрессии протестующих против правоохранителей, ссылаясь на данные МВД, согласно которым 103 силовика получили ранения за 4 дня.

В то же время, государственное телевидение не сообщало о том, сколько людей были ранены среди демонстрантов, не показало многочисленные видеоматериалы с ОМОНом и другими правоохранительными органами, которые избивали и задерживали протестующих.

Более того, телеканал "Беларусь 1" опроверг информацию о том, что многие правоохранители подали в отставку или уволились, назвав эту информацию фейками из соцсетей.

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