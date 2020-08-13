"Міліція намагається налагодити діалог": білорусів обурили новини державного телеканалу
Телеканал "Білорусь 1" врешті показав сюжет про протести у країні. Втім, зробили провладні журналісти це по-своєму: не пояснили, чому вони відбуваються і заявили про високий рівень агресії демонстрантів.
Також там розповіли, що силовики намагаються налагодити діалог з протестувальниками і показали короткий ролик, знятий за невідомих обставин і невідомо, коли, на якому міліціонер розмовляє з натовпом людей. Про це пише білоруське "Радіо Свобода".
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Сюжет вийшов в ефір після головної новини випуску – "нарада нашого президента Олександра Лукашенка про працю паливно-енергетичного комплексу".
У сюжеті заявили про високий рівень агресії протестувальників проти правоохоронців, посилаючись на дані МВС, згідно з якими 103 силовиків отримали поранення за 4 дні.
Водночас, державне телебачення не повідомляло про те, скільки людей були поранені серед демонстрантів, не показало численних відеоматеріалів з ОМОНом та іншими правоохоронними органами, які били та затримували протестувальників.
Ба більше – телеканал "Білорусь 1" спростував інформацію про те, що багато правоохоронців подали у відставку чи звільнився, назвавши цю інформацію фейками з соцмереж.
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Протести у Білорусі: коротко про головне
- Масштабні протести у Білорусі спалахнули ввечері 9 серпня, після оголошення попередніх результатів президентських виборів. На них перемогу здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим не згодні, вони кажуть, що вибори були повністю сфальсифіковані. Ці слова підтверджують і незалежні спостерігачі.
- Відтак, вже кілька днів поспіль білоруси виходять на вулиці з вимогою провести нові вибори без участі в них Лукашенка.
- Під час мирних акцій протесту, що відбуваються по всіх містах Білорусі, силовики жорстоко б’ють та затримують людей. При цьому у сутичках з ними використовують світло-шумові гранати, кийки, стріляють гумовими, а подекуди й бойовими патронами.
- Відтак, у лікарнях перебувають сотні постраждалих, офіційна влада повідомляє про одну жертву. Втім, ЗМІ припускають, що жертв може бути більше, щонайменше, – 4.