Телеканал "Білорусь 1" врешті показав сюжет про протести у країні. Втім, зробили провладні журналісти це по-своєму: не пояснили, чому вони відбуваються і заявили про високий рівень агресії демонстрантів.

Також там розповіли, що силовики намагаються налагодити діалог з протестувальниками і показали короткий ролик, знятий за невідомих обставин і невідомо, коли, на якому міліціонер розмовляє з натовпом людей. Про це пише білоруське "Радіо Свобода".

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Сюжет вийшов в ефір після головної новини випуску – "нарада нашого президента Олександра Лукашенка про працю паливно-енергетичного комплексу".

У сюжеті заявили про високий рівень агресії протестувальників проти правоохоронців, посилаючись на дані МВС, згідно з якими 103 силовиків отримали поранення за 4 дні.

Водночас, державне телебачення не повідомляло про те, скільки людей були поранені серед демонстрантів, не показало численних відеоматеріалів з ОМОНом та іншими правоохоронними органами, які били та затримували протестувальників.

Ба більше – телеканал "Білорусь 1" спростував інформацію про те, що багато правоохоронців подали у відставку чи звільнився, назвавши цю інформацію фейками з соцмереж.

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