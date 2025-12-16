Общества, измененные войной: кто формирует новые правила и ценности на фронте и в тылу

После 2014 года, с началом вооруженной агрессии РФ против Украины, мы оказались в новой, кардинально другой реальности. В Украине вооруженное сопротивление стало толчком к рождению нового гражданского общества: ветераны, волонтеры и добровольцы объединялись в сообщества, создавали инициативы, формировали новую культуру взаимопомощи и ответственности. Для многих это стало не просто опытом войны, а точкой личного перерождения.

В России же военные структуры и неформальные группировки выросли в параллельный мир, где насилие стало нормой, а война способом самоутверждения. Под лозунгами "патриотизма" и "борьбы за величие" формировались милитарные сообщества, которые все чаще выходили из-под контроля государства.

В этом материале команда 24 Канала проанализировала десятки сообществ, группировок и объединений, их истории и тенденции развития. Читайте дальше о том, как война изменила общества по обе стороны фронта, создав новые движения, идеологии и ценности, продолжают влиять на будущее региона и мира.

Люди, идеи, символы – феномен милитари сообществ

Украинское милитари сообщество начало активно формироваться в 2014 году после начала вооруженной агрессии РФ. Его основу составляли футбольные фанаты и украинские националисты. Они объединялись в добровольческие формирования, известные как добробаты. Самыми известными среди них стали "Черный корпус", на основе которого создали Полк "АЗОВ", Батальоны "Торнадо", "Айдар", "Днепр-1", "Добровольческий украинский корпус Правый Сектор" и другие. Вследствие затяжных боевых действий сначала в АТО, а затем в ООС военнослужащие начали формировать свои "группы профессионалов с общей идеей". Их появление сначала не имело постоянной цели. Но с течением времени, они начали привлекать внимание общества, популяризировать военное дело, развивать профессионализм подразделений.

К примеру рассмотрим сообщество PSD.info и его основателя Дениса Квебека.



Основатель сообщества PSD.info Денис Квебек / Инстаграм

Лозунг сообщества – "Быть профессионалом". Как указано на сайте сообщества, "PSDinfo" начала свой путь в 2018 году. Сначала идея и концепция заключались в создании единой информационной базы знаний, разнообразного материала на военную тематику. Главная цель – облегчить обучение и сэкономить время поиска качественных материалов тем, кто интересуется тематической информацией, – говорится в сообщении сообщества. Ведь такая информация очень важна для поднятия уровня боеспособности военнослужащих.

"Впоследствии сообщество стало больше и трансформировалось в своеобразный хаб, который начал объединять вокруг себя людей похожих по духу и мотивацией быть лучшими. Одно из важнейших направлений – поднятие престижности и популяризация военного дела среди молодежи. Для этого мы систематически публикуем видео с тренировок, делимся информативными постами о деятельности админа и участников сообщества", – сообщают представители PSDinfo у себя на сайте.

Видео, литература, проведение тренингов и мастер-классов, как для гражданских, так и для военных является основной деятельностью этого сообщества.

Важной составляющей таких объединений стал мерч PSD.info имеет линейку одежды, а их фраза "Путешествуй, стреляй, люби" и патч Work & Travel стали культовыми в украинском милитари обществе.

Внешний вид патча Work&Travel / PSDinfo

Фраза "Мандруй, стріляй, кохай" на мерче / PSDinfo

Следующее сообщество, которое мы не можем пропустить, это Company Group Team.



Логотип сообщества Company Group Team / PSDinfo

Все начиналось с единомышленников в подразделении и идеи поднимать престиж Вооруженных сил и пополнять ряды новыми кадрами со свежими идеями качественных изменений в системе обороноспособности страны. Феноменом именно этого сообщества стал мерч, который носит и экс-глава Валерий Залужный.



Фото Валерия Залужного в мерче Company Group Team / Инстаграм

По словам основателя CGT в интервью различным медиа, благодаря монетизации идеи мерча, подразделение обеспечивает свои потребности и даже помогает собратьям из других военных подразделений.

Хотя изначально мерч был создан для лиц, которые разделяют общую идею, но даже сейчас после масштабирования, люди как гражданские так и военные, носящие одежду с логотипом CGT в основном ведут себя как элита, защищающая государство. Военная эстетика, что зарождалась в соцсетях этих сообществ создавала идею в головах молодежи "Это профессионально, это стильно, это классно – я так хочу", что также происходит и сейчас. Это явление очевидно помогает привлекать молодые, мотивированные кадры в армию.

Также хотим отметить такие сообщества как North Side Group, Mich Team, Amphibious, ЩИЩЪ и Дида Шиноби. Все они стояли у истоков украинского милитари "движа" и развивают его и в дальнейшем. Они сделали неоценимый вклад в милитари культуру нашей страны и как следствие в ее обороноспособность.

Есть множество меньших и новых объединений, которые также вносят лепту во все вышеуказанное, однако всех их перечислить невозможно.

За фасадом российских милитари сообществ

Российское милитарное сообщество начало активно формироваться еще до 2014 года, но именно агрессия против Украины дала ей новый импульс. В отличие от украинской добровольческой модели, которая сформировалась в условиях защиты своего государства, основу российских формирований составляли частные военные компании – прежде всего скандально известная "Вагнер", созданная олигархом Евгением Пригожиным при поддержке ГРУ. Наряду с ней появились десятки других ЧВК, формально существовавших вне закона, но фактически действовавших как параллельная армия Кремля. Самих милитари сообществ в РФ также достаточно, но мы опишем основные.

Начнем с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МЕДАЛИ – сообщества, которое родилось в хаосе первых месяцев полномасштабного вторжения. Весна 2022-го, Telegram-канал с брутальными репортажами прямо из окопов, без приукрашений и цензуры и прямой связью с ЧВК "Вагнер". Автор выливает на аудиторию смесь собственных мыслей, фронтовых видео, эстетических фото, рекламы "Вагнера" и записей эфиров с топовыми милблогерами.

Именно гости канала и сделали RSOTM именем. Владлен Татарский, которого наши спецслужбы убрали в Санкт-Петербурге в апреле 2023-го. Даниил Бессонов, заместитель министра информации псевдо – "ДНР". Такие коллаборации – не просто контент, а пропуск в высшую лигу российского милблогерства и путь к массовой аудитории.

Но RSOTM это не только пропаганда. Здесь раскрутили целый бизнес на продаже мерча с фирменной эмблемой: красный череп, две минометные мины. Администратор называет проект "тайным орденом красного черепа". Идея создать культ закрытого клуба "своих", элитного братства, где вход только для тех, кто прошел сквозь войну. Символика работает на идентичность – "мы не просто канал, мы орден".



Фирменная эмблема / Телеграм-канал RSOTM

Интересно, что украинское сообщество ЩИЩЪ имеет собственный орден – "Орден Красной Пики". Доказательством принадлежности к этому кругу лиц является патч, который выдают за особые заслуги и только после голосования основных членов "ордена". Причем появилась эта традиция раньше, чем RSOTM вообще начал свое существование. Получается, что россияне и здесь не смогли придумать ничего своего, а просто скопировали концепцию элитного братства с наградной системой в украинском милитарном сообществе. Даже в символике и идеологии "тайного ордена" они оказались неоригинальными, позаимствовав наработки своего ненавистного противника.



Фото патча ЩИЩЪ "Орден Красной Пики" на украинском бойце / Инстаграм

Основатель RSOTM старается остаться анонимным. Но издание "Сирена" смогла установить личность администратора канала. За каналом REVERSE SIDE OF THE MEDAL стоит Виктор Владимирович Швыков, бывший милиционер из Ростова-на-Дону. Швыков служил в отряде милиции специального назначения (ныне СОБР) с 1998 по 2000 год, участвовал в патрулировании границы с Чечней и событиях в Ботлихе 1999 года, которые переросли во вторую чеченскую кампанию. Его карьера в органах закончилась скандально – дважды увольняли за прогулы, он судился с руководством, утверждая о личной неприязни и "зачистке стариков". После окончательного увольнения в 2012 году Швыков, по его словам, стал "свободным художником" и участвовал в нескольких конфликтах, в частности в Сирии и на Донбассе. Украинская база "Миротворец" идентифицирует его как бывшего наемника ЧВК "Вагнер" и агента российской военной разведки, известной как ГРУ.

Создатель RSOTM в интервью проекту "Ледоруб" и Виктор Швыков на фото с сайта "Фонда ветеранов боевых действий" / Сирена

Правообладателем товарного знака RSOTM – красного черепа с двумя минометными минами – официально зарегистрирована его жена Анна Швыкова, которая до 2018 года работала в судебной системе, в частности помощницей председателя Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону. Сам Швыков фигурирует как один из основателей и президент "Фонда ветеранов боевых действий", который получал благодарности от депутатов "Народного Совета ДНР" за "активную помощь детям молодой республики".

Самым известным и, пожалуй, самым влиятельным в России сообществом является 715 Team. Она возникла как тактический медиа-проект, но быстро превратилась в мощный идеологический центр, который формирует образ "новой российской армии" и культивирует агрессивный милитаризм.

Патч 715 Team / Российские медиа

Сообщество появилось примерно в 2017 – 2018 годах как Telegram-канал, посвященный тактике, вооружению и военному делу. Название "715" отсылает к военной тематике, существуют версии о связи с номерами воинских частей или тактическими обозначениями. Изначально проект позиционировал себя как образовательный ресурс для военных и любителей тактики, публиковал разборы операций, обзоры оружия, анализ боевых действий в различных конфликтах мира.

Основатели 715 Team – группа бывших военнослужащих и энтузиастов военного дела, которые имели опыт участия в конфликтах на Донбассе и Сирии. Точные имена остаются в основном анонимными, что характерно для российских милитари-проектов. Эта анонимность позволяла им говорить откровенно о проблемах в армии, критиковать командование и делиться информацией, которая не всегда вписывалась в официальную картину событий.

С началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году 715 Team резко изменила свой фокус. Из аналитического ресурса она превратилась в один из главных голосов "милитарного блогерства" – направления, сочетающего военную пропаганду и культивирование образа "настоящих воинов". Патчи 715 стали очень популярными в российской армии.

Самый известный представитель основной команды и основатель 715 – Роман Хорс.

Информацию удалось найти с помощью инструмента Manticore.

Фото основателя 715 Team / 715 Team / Evocation.info

Чернов Роман Владимирович

Псевдоним: Роман Хорс

Дата рождения: 31 июля 1994 года

Телефон: +79673534703

Эл. почта: opt@tdrussia.com vulkanoidstv@gmail.com chernovrv1233852@pochtabank.ru

Паспорт: 2714532274, выдан 25.10.2014 "УФМС России по Ленинградскому р-ну, г. Калининград Калининградской области"

ИНН: 332911057612

Прописка: Калининградская обл., г. Калининград, Ленинградский район, ул. Космонавта Пацаева, д. 5. Другие адреса проживания/регистрации: Калининградская обл., г. Калининград, Ленинградский район, ул. Согласия, д. 50, подъезд 1, 6 этаж, кв. 32, код домофона 32. Калининградская область, Гурьевский район, территория Садового некоммерческого общества "Рублёвочка" (посёлок Голубево), улица Центральная, дом 26.

Место работы: блогер-сооснователь российского пропагандистского проекта "715TEAM". Ранее проходил службу в рядах ФСО РФ.

Участие в боевых действиях: оккупант, участник вторжения РФ в Украину. Был ранен.

Существуют и другие подобные сообщества – "АГРЕССОРЫ", "Канал специального назначения", "RUSRAIDERS", "5 мг. КГВ.", "ДЕМОНЫ ЧАРЛИ", "BLACK MAMBA GROUP", "Военная организация "Эспаньола"", "Мертвые головы". Всех их объединяет одно: они нас презирают. Мы же, при всей ненависти к врагу, признаем его профессионализм.

Молодежные милитарные движения: два пути воспитания воинов

Война формирует не только армии, но и целые поколения. То, как общество готовит свою молодежь к защите страны, много говорит о его ценностях, страхи и будущее. После 2014 года, а особенно с началом полномасштабного вторжения, в Украине и России возникли параллельные системы молодежных милитарных организаций – похожих по форме, но противоположных по содержанию.

"Центурия" появилась в августе 2020-го – ветераны "Азова" решили, что их опыт не должен пропадать зря. Основатель – Игорь Михайленко, позывной "Черкасс". Формально это общественная организация, но по сути молодежное крыло Азовского движения, которое готовит новое поколение для защиты государства.

Логика проста: война не закончилась в 2014-м, не закончится и сейчас. Нужны люди, которые понимают, что такое армия, дисциплина, боевое братство. "Центурия" и занимается тем, что передает этот код – от тех, кто прошел Мариуполь и "Азовсталь", до тех, кто только готовится стать в строй.

Эмблема Центурии / Медиа

До начала полномасштабного вторжения "Центурия" занималась подготовкой гражданского населения в рамках кампании "Не паникуй, готовься", организовывала боевые тренировки и занималась патриотическим воспитанием молодежи на основе украинского национализма.

С началом полномасштабной войны в феврале 2022 года члены "Центурии" массово ушли на фронт. По словам Андрея Билецкого, из около 1100 членов организации 1040 присоединились к Силам обороны Украины. По состоянию на январь 2025 года семь членов организации получили звание Героев Украины. Члены "Центурии" стали костяком 3-й отдельной штурмовой бригады, участвовали в боях за Гостомель, Горенку и Мощун, а также вошли в состав спецподразделения "Kraken" ГУР и ТРО "Азов-Днепр".

После массового ухода активистов на фронт "Центурии" пришлось восстанавливать работу организации с нуля. Организация продолжила деятельность по всей Украине, проводя зголошення молодежи в разных регионах – Житомире, Тернополе, Хмельницком, Волынской области. По состоянию на март 2025 года "Центурия" имела более 40 ячеек по Украине.

Сегодня "Центурия" сочетает патриотическое воспитание с практической военной подготовкой. Организация проводит военные тренировки с участием военнослужащих Нацгвардии, организует турниры по боксу, ножевому бою и фри-файту, посвященные памяти павших защитников. В 2024 – 2025 годах "Центурия" организовывала благотворительные мероприятия для поддержки 3-й ОШБр, проводила обучение по домедицинской помощи, сборке оружия и тактической подготовке. Центральной задачей организации является воспитание украинской молодежи на основе Украинской Государственности и Европейской традиции, популяризация здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и украинского национализма. "Центурия" готовит молодежь, которая в дальнейшем станет на защиту Украины, формируя резерв для Сил обороны и создавая культуру ответственности за будущее страны.

Недавно создали также и организацию "Бастион", которая также относится к системе Азовского Движения. Это следует из стилистики эмблемы движения.



Эмблема молодежного движения Бастион / Инстаграм

А также из вида тренировочного зала.



Тренировочный зал молодежного движения Бастион / Инстаграм Инстаграм

Как указано на их Инстаграм-странице: "Бастион - это общенациональное патриотическое сообщество молодых украинцев, объединенных идеей развития и свободы украинской нации".

В Украине существуют и меньшие военные молодежные организации. Так известный военнослужащий Давид "Химик" Касаткин создал свою организацию РУХ 404.



Эмблема молодежного сообщества Давида "Химика" / Инстаграм

Основная цель – это подготовка молодого поколения к будущей борьбе с РФ. В деятельность входит входит обучение тактическим навыкам, в том числе стрельб, физические тренировки и другие мероприятия, которые воспитывают профессионализм, мужество и патриотизм.

Относительно российских молодежных парамилитарных движений – здесь картина выглядит совсем иначе. Основа, конечно, "Юнармия" – государственный монстр, который поглощает детей миллионами. Но это лишь вершина айсберга. По регионам и городам расплодились десятки меньших организаций, каждая со своими особенностями, но все с одной целью: воспитать поколение, готовое без лишних вопросов вступить в строй.

Россияне строят целую экосистему милитаризации молодежи, где "Юнармия" является флагманом, а вокруг нее рой меньших структур, дополняющих картину тотального военного и патриотического воспитания.

"Юнармия" – детище Минобороны РФ, которое появилось в 2016-м под названием "Всероссийское военно-патриотическое общественное движение". Общественное разве что на бумаге, на самом деле это государственная структура, которая работает с детьми от 8 до 18 лет и готовит их к будущим захватническим войнам.

Формула проста: любовь к армии, патриотизм и готовность к военной службе. Форма, строевая подготовка, военно-спортивные соревнования, встречи с ветеранами. За несколько лет "Юнармия" расползлась по всей России – от Калининграда до Владивостока, интегрировавшись в школьную систему. Масштаб действительно впечатляет: организация получила поддержку на самом высоком государственном уровне и превратилась в один из основных инструментов военно-патриотического воспитания российской молодежи. Система работает четко, охватывая миллионы подростков.

Эмблема Юнармии / Российские медиа

Юнармия проводит военно-спортивные соревнования, строевую подготовку, уроки патриотического воспитания, организует посещение воинских частей и музеев. После начала полномасштабного вторжения в Украину организация активно привлекается к пропаганде войны среди детей – юнармейцы участвуют в милитаристских акциях, посещают раненых военных в госпиталях, собирают помощь для армии. По состоянию на 2023 год организация насчитывает более 1,8 миллионов участников по всей России и является одним из основных инструментов милитаризации российской молодежи.

О самой организации и как она действует на ВОТ подробнее читайте в нашем материале.

Точно можно сказать, что молодежные движения в РФ полностью централизованы и подконтрольны "партии" в отличие от украинских. Едва ли не самое важное в распространении движений это финансирование. Юнармия – проект Минобороны РФ, который соответственно финансируется из государственного бюджета, имеет доступ к военным объектам, оружия, экипировки и профессиональных инструкторов. Вертикаль власти позволяет быстро масштабировать организацию на всю страну через административный ресурс, привлекая школы, местные администрации и силовые структуры.

В Украине же молодежные милитарные организации – это в большинстве частные инициативы, возникающие среди неравнодушных и патриотических украинцев. "Центурия", "Движение 404", "Бастион" существуют на энтузиазме основателей, донатах sympathizers и поддержке отдельных бойцов или подразделений. Они не имеют гарантированного доступа к государственным ресурсам, полигонов или системной поддержки. Это делает их более гибкими и аутентичными, но одновременно ограничивает масштаб и возможности.

Парадокс в том, что украинские организации, несмотря на меньшие ресурсы, формируют более сознательное и мотивированное поколение. Молодежь приходит сюда не по приказу или под административным давлением, а по собственному выбору – потому что понимает угрозу и хочет быть готовой ее встретить. Российская же Юнармия – это конвейер пропаганды, где детей с малых лет приучают к беспрекословному подчинению государству и культу армии, формируя не граждан, а покорных солдат системы.

Эта разница подходов отражает фундаментальное различие между двумя обществами: одно строит армию для защиты государства, другое – государство для обслуживания армии.

И именно в этой разнице кроется ответ на вопрос, почему украинская молодежь массово идет защищать свою страну, тогда как российская нуждается в принудительной мобилизации и многомиллионных выплат по контракту.

Война как зеркало двух систем

Более десяти лет войны создали на территории Украины и России два кардинально разных милитарных мира. Формально они могут казаться похожими: сообщества, группировки, подразделения, молодежные движения. Но их природа, мотивация и последствия для обществ полностью несовместимы.

В Украине милитарные сообщества возникли из потребности самообороны и гражданской ответственности. Добровольческие батальоны, ветеранские инициативы, образовательные центры, молодежные организации формируют культуру зрелости, солидарности и профессионализма. Для украинцев милитаризация означает не культ силы, а культуру защиты. Это не романтизация войны, а стремление быть готовыми к угрозам. Именно поэтому такие сообщества растут естественным путем, снизу, на основе личного выбора.

В России милитарные движения стали продуктом государственного конструирования. ЧВК, фанатские группировки, медийные ордена, молодежные структуры вроде Юнармии работают как инструмент пропаганды, экспансии и контроля. Российская милитаризация направлена не на оборону, а на агрессию. Она не о гражданском сознании, а о лояльности. Не об обучении, а о воспитании покорной массы, готовой воевать по приказу.

Эта разница определяет будущее обеих стран. Украина воспитывает поколение, которое понимает цену свободы и готово ее защищать. Россия воспитывает поколение, которому прививают послушание и готовность служить интересам власти. Одно общество укрепляется, другое все глубже погружается в зависимость от насилия.

В результате именно гражданское сознание, а не количество оружия, определяет устойчивость государства. Милитарные сообщества оказались не просто ответом на войну, а фундаментом новой идентичности и системы ценностей. Украина выбрала свободу и самоорганизацию. Россия выбрала принуждение и милитарный культ. Именно поэтому два общества, рожденные рядом и в одно время, движутся в противоположные стороны.