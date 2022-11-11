В The New York Times отмечают, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли настаивает на том, чтобы Киев согласился на переговоры с Москвой. Мол, защитники Украины на поле боя "достигли примерно столько, сколько могли разумно ожидать до наступления зимы".

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Генерал Милли настаивает на переговорах

Поэтому генерал Марк Милли считает, что Украина должна попытаться "закрепить достижение за столом переговоров".

Однако другие чиновники не поддержали эту идею, заявив, что ни одна из сторон не готова к серьезным переговорам, а любая пауза в боевых действиях лишь позволит Путину перегруппировать силы.

Как сообщает издание, генерал Милли утверждал, что зимой боевые действия могут ослабнуть, и шансов на фундаментальные изменения на фронте будет меньше, что открывает возможность переговоров.

Возможно, Украине и ее союзникам пора начать работать над политическим решением, поскольку военное решение в ближайшем будущем может быть недостижимым,

– считает он.

Милли привел пример Первой мировой войны, когда стороны в течение многих лет вели окопную войну с небольшим изменением территории, но с большим количеством жертв.

Байден не разделяет мнение Милли

Однако его позицию не разделяют ни советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, ни сам Байден.

По словам Салливана, если бы США начали подталкивать к переговорам, Путин бы получил сигнал, что "все, что ему нужно сделать – это немного затянуть войну, и в конце концов американцы сделают все за него".

Советники Байдена считают, что, скорее всего, война между Россией и Украиной закончится переговорами. Однако для них еще не пора, отмечает NYT. Сам же Байден отмечает, что война может закончиться только тогда, когда российский диктатор выведет свои войска из Украины.

Россия надеется на "добрую волю Украины"

Недавно Кремль в очередной раз публично проявил интерес к переговорам с Украиной. На этот раз там заверили, что не имеют никаких условий для начала переговоров. Там надеются только на "добрую волю Киева".

Перед этим появилась информация о том, что Администрация президента США Джо Байден просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией.

В офисе президента подчеркнули, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главное условие для начала переговоров – вывод российских войск с территории Украины.

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