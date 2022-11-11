У The New York Times зазначають, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі наполягає на тому, щоб Київ погодився на перемовини з Москвою. Мовляв, захисники України на полі бою "досягли приблизно стільки, скільки могли розумно очікувати до настання зими".

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Генерал Міллі наполягає на переговорах

Тому генерал Марк Міллі вважає, що Україна повинна спробувати "закріпити досягнення за столом переговорів".

Однак інші високопосадовці не підтримали цю ідею, заявивши, що жодна зі сторін не готова до серйозних переговорів, а будь-яка пауза в бойових діях лише дозволить Путіну перегрупувати сили.

Як інформує видання, генерал Міллі стверджував, що взимку бойові дії можуть ослабнути, і шансів на фундаментальні зміни на фронті буде менше, що відкриває можливість переговорів.

Можливо, Україні та її союзникам настав час почати працювати над політичним рішенням, оскільки військове рішення в найближчому майбутньому може бути недосяжним,

– вважає він.

Міллі навів приклад Першої світової війни, коли сторони протягом багатьох років вели окопну війну з невеликою зміною території, але з великою кількістю жертв.

Байден не поділяє думки Міллі

Однак його позицію не поділяють ні радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, ні сам Байден.

За словами Саллівана, якби США почали підштовхувати до переговорів, Путін би отримав сигнал, що "все, що йому потрібно зробити – це трохи затягнути війну, і зрештою американці зроблять все за нього".

Радники Байдена вважають, що скоріш за все, війна між Росією та Україною закінчиться перемовинами. Однак для них ще не настав час, зазначає NYT. Сам же Байден наголошує на тому, що війна може закінчитися лише тоді, коли російський диктатор виведе свої війська з України.

Росія сподівається на "добру волю України"

Нещодавно Кремль вкотре публічно проявив інтерес до переговорів з Україною. Цього разу там запевнили, що не мають ніяких умов щодо початку перемовин. Там сподіваються лише на "добру волю Києва".

Перед цим з'явилася інформація про те, що Адміністрація президента США Джо Байдена просить українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією.

В Офісі президента наголосили, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Росією. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, головна умова для початку перемовин – виведення російських військ з території України.

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