Миллиард евро на оружие: Зеленский рассказал о деталях визита европейских руководителей в Киев
В Киев 8 апреля прибыли президент Еврокомиссии и глава европейской дипломатии. Владимир Зеленский рассказал о деталях их визита. В частности, о выделении Украине 1 миллиарда евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель посетили 8 апреля Бучу и собственными глазами увидели, сколько людей убили российские военные. Об этом Зеленский заявил в своем ночном видеообращении, сообщает 24 канал.
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Подробности встреч с представителями ЕС
Глава государства отметил, что ценит готовность Евросоюза предоставить необходимую финансовую и техническую помощь для документирования расследования российских преступлений.
Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании совместной следственной группы для установления полной правды о совершенном российскими оккупантами и привлечении к ответственности всех виновных.
Благодарен также за финансовую поддержку в 1 миллиард евро на оружие. Сегодня мы договорились о еще 500 миллионах евро на оборонные нужды,
– добавил президент.
Он также рассказал, что с представителями ЕС говорили и о дальнейших шагах, чтобы принудить Россию к миру.
Разговоры с лидерами европейских стран
Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии.
Обратился к парламенту и народу Финляндии, призвал местных политиков делать все, чтобы помочь Украине. В частности, способствовать тому, чтобы Украина получила необходимое вооружение. Так как это залог для скорейшей победы украинского народа в войне.
Любое промедление стран может означать только одно – политики хотят помочь российскому руководству больше, чем украинцам,
– подчеркнул политик.
Он отметил, что еще не все в мире обладают такой смелостью, как Украина. Однако есть настоящие друзья, которые помогают так, чтобы защитить украинский народ.
Ночное обращение Зеленского за 8 апреля: смотрите видео