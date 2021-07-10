Погибли около 1 миллиарда морских животных: последствия аномальной жары в Канаде
Источник:The Guardian
В Канаде зафиксировали аномально высокую температуру воздуха – 49,5 градусов. Из-за этого могли погибнуть примерно 1 миллиард морских животных.
Об этом рассказал морской биолог из Университета Британской Колумбии Кристофер Харли. Моллюски, улитки, морские звезды и мидии просто сварились в горячей воде.
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Морские животные погибли от аномальной жары
Экологическая катастрофа произошла в районе Ванкувера. По его словам, "берег хрустел", потому что один из пляжей целиком покрылся пустыми раковинами мидии. Вдоль этого берега зафиксировали аномальную температуру свыше 50 градусов по Цельсию.
В Канаде произошла экокатастрофа / Фото Кристофера Харли
Кроме того, как рассказал ученый, погибли также рыбы и устрицы. Эта катастрофа повлияет на качество воды, ведь мидии и моллюски фильтровали воду и создавали пригодные для жизни условия для других видов морских животных.
Прогнозы морского биолога
По прогнозам Харли, мидии восстановятся в течение 2 лет. Однако другие виды, в том числе и морские звезды, будут восстанавливаться дольше.
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