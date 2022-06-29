Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину: посетил Гостомель и встретился с президентом

Британский миллиардер и основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон приехал в Украину и побывал в Гостомеле. После этого он отправился в офис Президента.

Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов"

О визите миллиардера сообщил глава поселковой военной администрации Тарас Думенко.

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Думенко сообщил, что в Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Поэтому представители украинской власти рассказали гостю о таких перспективах и имеющихся проектах реконструкции аэродрома.

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Гостомель / Фото Тараса Думенко

Брэнсон с начала войны поддерживает Украину / Фото Тараса Думенко

Российские десантники пытались взять под контроль аэропорт в Гостомеле в первый день войны. Оккупантам не удалось реализовать свои планы. Однако, повредить аэродром захватчики успели.

Ричард Брэнсон активно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за самые жесткие санкции против России, ее лидеров и экономики.

О визите знаменитости не объявляли / Фото Тараса Думенко

Коротко о Ричарде Брэнсоне

Ричард Брэнсон – британский бизнесмен и основатель корпорации Virgin Group (в ее состав входит одна из наиболее известных космических компаний Virgin Galactic, которая разрабатывает самолет для космического туризма VSS Unity класса SpaceShipTwo).

Ричард Брэнсон с первых дней военного вторжения России выступил в поддержку Украины. В частности, он опубликовал специальный пост на официальном сайте группы компаний Virgin, где подчеркнул, что российские войска незаконно пересекли границу суверенной и мирной Украины, а война вернулась в Европу.

Украину Ричард Брэнсон поддерживал и в 2014 году, тогда бизнесмен призвал украинскую власть отменить диктаторские законы 16 января, а также выразил возмущение по поводу того, что в Украине гибнут участники протестных акций.

Он также активно озвучивал позицию относительно того, что США и Евросоюз должны серьезно относиться к оккупации Крыма, и призвал западные страны постепенно ослаблять энергозависимость от России.

Брэнсон встретился с Зеленским

! По данным Forbes , по состоянию на 29 июня, состояние Брэнсона составляет ориентировочно 4 миллиарда долларов.

Вскоре миллиардер также прибыл в Офис Президента, где встретился с главой Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, это очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать.

Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении. Ричард, спасибо за теплые слова о наших людях и готовности помогать,

- написал Владимир Зеленский.

Впоследствии Брэнсон тоже прокомментировал встречу и поездку в своем твиттере. Он подчеркнул, что приехал по приглашению нашего президента. Миллиардер заявил, что главной целью поездки было желание встретиться и выслушать украинцев.

"Понять их страхи и беспокойство, а также узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами может сделать для эффективной поддержки Украины", – написал Ричард. Также он добавил – сохраняет надежду на то, что Украина и наш народ одержат победу и выиграют эту войну "взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь".

Публикация Ричарда Брэнсона об Украине / Скриншот

Встреча Владимира Зеленского и Ричарда Брэнсона: смотрите видео