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Миллиардер Блумберг попытается стать президентом США, – СМИ

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Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США
Майкл Блумберг будет баллотироваться в президенты США / Vanityfair.com

Американский миллиардер, экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2020 года. Это будет уже четвертая попытка миллиардера стать президентом.

Об этом сообщает CBC.

"Источники сообщили корреспонденту CBS2 Марсие Крамер, что если Блумберг будет баллотироваться в 2020 году, то от Демократической партии", – говорится в сообщении.

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Издание также отмечает, что Блумберг очень пожалел, что не баллотировался на пост президента США в 2016 году.

"Он чувствует, что мог бы или выиграть, или не дать победить Дональду Трампу", – сообщили источники издания.

К слову, сегодня в президентской гонке в Украине лидирует руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Кто такой Майкл Блумберг? Владелец информационного агентства Bloomberg, входит в список самых богатых людей мира по версии Forbes, его активы составляют 53,3 миллиарда долларов. Блумберг был 108-м мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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