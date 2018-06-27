Мільярдер Блумберг спробує стати президентом США, – ЗМІ

Американський мільярдер, екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг планує висунути свою кандидатуру на пост президента США на виборах 2020 року. Це буде вже четверта спроба мільярдера стати президентом.

Про це повідомляє CBC.

"Джерела повідомили кореспонденту CBS2 Марсиї Крамер, що якщо Блумберг балотуватиметься в 2020 році, то від Демократичної партії", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: Популізм в дії: рейтинг Трампа б’є рекорди

Видання також зазначає, що Блумберг дуже пошкодував, що не балотувався на пост президента США у 2016 році.

"Він відчуває, що міг би або виграти, або не дати перемогти Дональду Трампу", – повідомили джерела видання.

До слова, на сьогодні у президентській гонці в Україні лідирує очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Хто такий Майкл Блумберг? Власник інформаційного агентства Bloomberg, входить до списку найбагатших людей світу за версією Forbes, його активи складають 53,3 мільярда доларів. Блумберг був 108-м мером Нью-Йорка з 2002 по 2013 рік.