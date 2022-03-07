Миллион беженцев выехали из Украины в Польшу с начала войны

На вечер 6 марта количество людей, которые выехали в Польшу в результате боевых действий, превысило миллион.

Об этом заявила Пограничная служба Польши, где также сообщили, что теперь эти люди будут чувствовать себя в безопасности.

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Сегодня в 20:00 количество людей, которые бежали из Украины в Польшу, превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, выгнанных войной из своих домов,

– говорится в сообщении польских пограничников.

Убежище украинцев в ЕС

В ООН сообщили, что за последние 10 дней больше 1,5 миллиона человек выехали из Украины в соседние страны, спасаясь от агрессии России.

Европейский Союз согласился принимать украинских беженцев на три года. Причем для этого не нужно будет подавать предварительный запрос на получение убежища.

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