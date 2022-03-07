Про це заявила Прикордонна служба Польщі, де також повідомили, що тепер ці люди почуватимуться у безпеці.

Увага Єврокомісія виділяє перший транш допомоги у 500 мільйонів євро для українських біженців

Сьогодні о 20:00 кількість людей, які втекли з України до Польщі, перевищила мільйон. Це мільйон людських трагедій, мільйон людей, вигнаних війною зі своїх будинків,

– йдеться у повідомленні польських прикордонників.

Прихисток українців у ЄС

В ООН повідомили, що за останні 10 днів понад 1,5 мільйона людей виїхали з України до сусідніх країн, рятуючись від агресії Росії.

Європейський Союз погодився приймати українських біженців на 3 роки. Причому для цього не потрібно буде подавати попередній запит на отримання притулку.

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