Миллионы людей стали одним целым, – Зеленский показал трогательные фото тех, кто спасает Украину

Президент Владимир Зеленский опубликовал проникновенные фото тех, кто спасает нашу Украину в сложные времена. Он отметил важные профессии и работу.

Президент отметил военных, врачей, пожарных и другие профессии. Ведь вся Украина стала одним целым.

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Каждый предприниматель продолжает работу. Десятки и десятки представителей других профессий. Миллионы людей, которые стали одним целым. Сверхдержавой духа. Программисты, которые ушли в информационные войска. Все, кто ушел в тероборону. Учителя и воспитатели, которые не оставляют детей. Полицейские. Государственные служащие,

– написал президент.

Он подчеркнул, что мы все вместе выдержали удар. Мы все вместе восстановим наше государство.

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