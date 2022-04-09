Миллионы людей стали одним целым, – Зеленский показал трогательные фото тех, кто спасает Украину
Источник:Владимир Зеленский в телеграме
Президент Владимир Зеленский опубликовал проникновенные фото тех, кто спасает нашу Украину в сложные времена. Он отметил важные профессии и работу.
Президент отметил военных, врачей, пожарных и другие профессии. Ведь вся Украина стала одним целым.
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Каждый предприниматель продолжает работу. Десятки и десятки представителей других профессий. Миллионы людей, которые стали одним целым. Сверхдержавой духа. Программисты, которые ушли в информационные войска. Все, кто ушел в тероборону. Учителя и воспитатели, которые не оставляют детей. Полицейские. Государственные служащие,
– написал президент.
Он подчеркнул, что мы все вместе выдержали удар. Мы все вместе восстановим наше государство.
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