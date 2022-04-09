Президент відзначив військових, лікарів, пожежників та інші професії. Адже вся Україна стала одним цілим.

До теми Зеленський провів нараду з силовиками, урядом та РНБО

Кожен підприємець, який продовжує роботу. Десятки й десятки представників інших професій. Мільйони людей, які стали одним цілим. Наддержавою духу. Програмісти, які пішли в інформаційні війська. Усі, хто пішов у тероборону. Вчителі й вихователі, які не залишають дітей. Поліцейські. Державні службовці,

– написав президент.

Він підкреслив, що ми всі разом витримали удар. Ми всі разом відбудуємо нашу державу.

Вас може зацікавити, що казав президент у зверненні за 8 квітня: дивіться відео