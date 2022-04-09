У суботу, 9 квітня, Президент України провів нараду з членами Кабінету Міністрів, керівництвом Збройних Сил України, силових відомств і Ради національної безпеки і оборони.

Читайте також Обстріли Сєвєродонецька та Миргорода, вибух у Чорноморську: основне за 45 день війни

На нараді обговорили постачання озброєння до України

Очільник країни отримав актуальну інформацію щодо постачання озброєння іноземними партнерами. Також під час наради обговорили готовність нашої армії до відбиття російської агресії.

Крім того, під час обговорення озвучили розвідувальні дані й аналіз ситуації по країні від РНБО. Представники відомств спільно з президентом обговорили необхідні зусилля, яких потрібно прикласти, щоб заручитися ще більшою міжнародною підтримкою.

Зміцнюємо міжнародну підтримку України. Працюємо щодня,

– підкреслив Зеленський.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини – дивіться відео: