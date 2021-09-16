Миллионы и швейцарские часы: "слуга" Аллахвердиева задекларировала подарки

Ирина Аллахвердиева внесла изменения в декларацию. В частности там появились два ценных подарка – более 5 миллионов гривен и швейцарские часы.

Народный депутат от "Слуги народа" внесла изменения в декларацию 4 сентября. Также она указала, какой мужчина ей подарил это все.

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Аллахвердиева задекларировала швейцарские часы и миллионы

Нардеп в "сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии" указала:

денежный подарок в виде 5,37 миллиона гривен;

наручные часы, модель Defy Midnight швейцарского производителя роскошных часов Zenith.

Подарки Аллахвердиева получила 1 сентября от мужчины по имени Валерий Владимирович Сурин. Кстати, вполне вероятно, что это отец нардепа. Ведь ее имя – Ирина Валерьевна Аллахвердиева. Кроме того, в декларации за 2020 год она указала, что на 50% владеет квартирой в Николаеве, а другая часть принадлежит Виктории Валерьевне Суриной. Вероятно, это ее родная сестра.

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