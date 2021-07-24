Все знают, что я могу послать, – Милованов о внешнем давлении в политике
Источник:24 канал
Тимофей Милованов сочетает деятельность в экономике с политикой. Поскольку Киевскую школу экономики финансируют частные лица, некоторые из "доноров" попытались использовать этот рычаг для воздействия на политика – и поплатились.
Об этом в программе "Первые лица" на 24 канале рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. По его словам, с этим человеком он больше не разговаривает.
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Все знают, что я могу послать. От первых лиц – до последних,
– отметил Милованов.
С чего начался конфликт
Политик отметил, что один "очень известный реформатор" обратился к нему с просьбой организовать встречу в определенной поездке. Когда экс-министр отказал, человек с финансами прибег к угрозам.
"Этот человек написал большое письмо в Киевскую школу экономики, что он не будет поддерживать (учреждение финансово – 24 канал), пока я занимаюсь политикой, я его послал", – рассказал Милованов.
По мнению политика, если кто-то с такой работой не справляется, он должен подать в отставку. В то же время Милованов посоветовал не занимать на собственное дело крупные суммы у одного человека, а брать деньги у многих людей понемногу. Это позволит справиться с вероятным внешним политическим давлением и отказаться от контактов с недобросовестным человеком.Справка.
Что известно о Киевской школе экономики
Источник: Википедия
Киевская школа экономики – это учреждение высшего образования. Его основал Консорциум экономических исследований 1996 года. Школа состоит из 4 больших департаментов и 7 центров, специализирующихся на экономическом и бизнес-образовании, журналистике и публичном управлении. Среди известных выпускников школы:
- Егор Григоренко – руководитель департамента консалтинга Deloitte в Украине;
- Юрий Городниченко – профессор Калифорнийского университета Беркли;
- Елена Билан – главный экономист Dragon Capital;
- Дмитрий Яблоновский – заместитель директора Центра экономической стратегии;
- Дмитрий Сологуб – работник вашингтонского офиса Международного валютного фонда, экс-заместитель главы Нацбанка Украины.