Милованов попробовал ремесло гардеробщика: появилось курьезное видео

Министр экономразвития любит разнообразные курьезы. Недавно в Кропивницком он раздавал людям вещи вместо гардеробщицы.

Во время пребывания в командировке в Кропивницком, министр экономразвития Украины Тимофей Милованов попробовал свои силы в деле гардеробщиков. Он решил раздать людям вещи в ресторане, когда на месте не оказалось специального работника.

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Это была шутка. Мы приехали в Кропивницкий, поели вместе с главой ОГА Андреем Балонем в ресторане. Когда обед закончился, мы не смогли одеться, потому что на месте не было девушки, которая выдает вещи. Так я начал выдавать вместо нее. Говорю, я здесь поработаю, а она вернулась и тоже с серьезным видом начала выполнять свои обязанности,

– рассказал Милованов.

О курьезной ситуации министр сам рассказал журналистам 24 канала.

Кроме того, он раскрыл еще один факт о своей американской жизни. Ранее Милованов признался, что пробовал марихуану, а в этот раз рассказал о своем хобби – танцы.