Милованов спробував ремесло гардеробника: з'явилося курйозне відео

Міністр економічного розвитку і торгівлі полюбляє різноманітні курйози. Нещодавно у Кропивницькому він роздавав людям речі замість гардеробниці.

Під час перебування у відряджені в Кропивницькому, міністр Тимофій Милованов спробував свої сили у справі гардеробників. Він вирішив роздати людям речі у ресторані, коли на місці не виявилось спеціального працівника.

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Це був жарт. Ми приїхали в Кропивницький, поїли разом з головою ОДА Андрієм Балонем в ресторані. Коли обід скінчився, ми не змогли одягнутися, бо на місці не було дівчини, яка видає речі. То я почав видавати замість неї. Кажу, я тут попрацюю, а вона повернулась й теж з серйозним виглядом почала виконувати свої обов’язки,

– розповів Милованов.

Про курйозну ситуацію міністр сам розповів журналістам 24 каналу.

Крім того, він розкрив ще один факт про своє американське життя. Раніше Милованов признався, що пробував марихуану, а в цей раз розповів про своє хобі – танці.