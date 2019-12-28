Милованов рассказал, на что тратит зарплату министра

Зарплата идет разве что на рубашки и обеды в столовой Кабмина. Об этом Тимофей Милованов, руководитель министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, рассказал на брифинге в пятницу, 27 декабря.

Милованова спросили, не попал он в долги из-за маленькой зарплаты. Напомним, ранее Тимофей Милованов говорил, что зарплаты ему хватает только на такси, а живет он на сбережения .

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У меня сейчас расходы на самом деле очень маленькие, я не путешествую и постоянно нахожусь в офисе. Е м я здесь в кафе на третьем этаже (речь о доме правительства – 24 канал), всех приглашаю пойти посмотреть на цены. В принципе, это все. Ну, еще мне рубашки нужны, я их покупаю,

– ответил министр.

Относительно своих предыдущих заявлений о маленькой зарплате Милованов сказал: мол, жаловался не конкретно на свою, а "на зарплаты всех украинцев".

" Я считаю, что зарплаты всех украинцев должны быть высокие. Я для того здесь и работаю. Если бы я хотел себе высокую зарплату, я бы продолжил работать профессором американского университета или украинского университета, киевской школы экономики, и получал бы ту же зарплату. Мое недовольство – общим состоянием экономики. Нам нужно развивать экономику, чтобы росли зарплаты", – пояснил министр.