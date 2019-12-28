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      Милованов рассказал, на что тратит зарплату министра

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      Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства / politeka.net

      Зарплата идет разве что на рубашки и обеды в столовой Кабмина. Об этом Тимофей Милованов, руководитель министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, рассказал на брифинге в пятницу, 27 декабря.

      Милованова спросили, не попал он в долги из-за маленькой зарплаты. Напомним, ранее Тимофей Милованов говорил, что зарплаты ему хватает только на такси, а живет он на сбережения.

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      У меня сейчас расходы на самом деле очень маленькие, я не путешествую и постоянно нахожусь в офисе. Ем я здесь в кафе на третьем этаже (речь о доме правительства – 24 канал), всех приглашаю пойти посмотреть на цены. В принципе, это все. Ну, еще мне рубашки нужны, я их покупаю,
      – ответил министр.

      Относительно своих предыдущих заявлений о маленькой зарплате Милованов сказал: мол, жаловался не конкретно на свою, а "на зарплаты всех украинцев".

      "Я считаю, что зарплаты всех украинцев должны быть высокие. Я для того здесь и работаю. Если бы я хотел себе высокую зарплату, я бы продолжил работать профессором американского университета или украинского университета, киевской школы экономики, и получал бы ту же зарплату. Мое недовольство – общим состоянием экономики. Нам нужно развивать экономику, чтобы росли зарплаты", – пояснил министр.

      Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен. Сам Милованов утверждает, что за месяц заработал чуть больше, чем 31 тысячи гривен.

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      27 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Тимофей Милованов Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины Деньги Зарплата Новости Украины
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