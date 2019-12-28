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      Милованов розповів, на що витрачає зарплату міністра

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      Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства / politeka.net

      Зарплата йде хіба на сорочки та обіди в їдальні Кабміну. Про це Тимофій Милованов, керівник міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства, розповів на брифінгу у п'ятницю, 27 грудня.

      Милованова запитали, чи не втрапив він часом у борги через малу зарплату. Нагадаємо, раніше Тимофій Милованов говорив, що зарплати йому вистачає лише на таксі, а живе він на заощадження.

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      У мене зараз витрати насправді дуже маленькі, бо я не подорожую і постійно перебуваю в офісі. Їм я тут в кафе на третьому поверсі (мовиться про будинок уряду – 24 канал), усіх запрошую піти подивитись на ціни. У принципі, це все. Ну, ще мені сорочки потрібні, я їх купую,
      – відповів міністр.

      Щодо своїх попередніх заяв про малу зарплату Милованов сказав: мовляв, скаржився не конкретно на свою, а "на зарплати всіх українців".

      "Я вважаю, що зарплати всіх українців мають бути високі. Я для того тут і працюю. Якби я хотів собі високу зарплату, я б продовжив працювати професором американського університету чи українського університету, київської школи економіки, і отримував би ту саму зарплату. Моє незадоволення – загальним станом економіки. Нам потрібно розвивати економіку, щоб зростали зарплати”, – пояснив міністр.

      Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень. Сам Милованов стверджує, що за місяць заробив трохи більше, ніж 31 тисячу гривень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Зарплата Гроші Кабінет Міністрів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов
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