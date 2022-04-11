В Минцифре объяснили, почему необходимо присылать кадры в еВраг чаще

В Дия создали специальный чатбот еВраг для того, чтобы украинцы могли оперативно отправить информацию о перемещении оккупантов. В Минцифры рассказали, почему кадры нужно посылать чаще.

Украинские защитники ежедневно тщательно исследуют тактику оккупантов, чтобы лучше понимать, как нанести им максимальные потери. Именно поэтому очень важно фиксировать все действия врагов как можно чаще.

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Кадры в еВраг нужно отправлять как можно чаще

В Минцифре рассказали, что кадры о перемещении оккупантов нужно присылать через чатбот еВраг как можно чаще.

Если видите оккупантов на горизонте, из окна или даже на камерах видеонаблюдения – присылайте информацию в чатбот еВраг так часто, насколько это возможно. Наша команда оперативно ее обработает и передаст ВСУ,

говорится в сообщении.

Важно регулярно фиксировать:

Геолокацию захватчиков;

Изменение количества техники или войск;

Направление движения противников.

Обратите внимание, что перед тем, как снимать оккупантов на смартфон, необходимо убедиться в собственной безопасности.

! Чатботом есть еВраг уже воспользовались более 247 тысяч человек. Эта цифра увеличивается каждый день. В Минцифре отметили, что это означает, что все большее количество украинцев становятся тайными агентами защитников и приближают Украину к победе над оккупантами.



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