В Минцифре ответили, насколько Дия уменьшила количество поддельных COVID-сертификатов

В Украине параллельно с увеличением количества больных COVID-19 и жертвами недуга сильно развилась торговля поддельными сертификатами. Однако мошенников часто разоблачает Дия.

Насколько приложение уменьшило число фейковых документов о вакцинации рассказал в интервью 24 каналу руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

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По его словам, более 90% поддельных COVID-сертификатов не имеют никаких данных из реестров. Это может быть "поддельная бумажка, на которой стоят печати несуществующего врача или несуществующей амбулатории".

Конечно, мошеннические истории уменьшает введение COVID-сертификатов, которые содержат QR-коды, и QR-код проверяется, в нем есть электронные ключи, которыми он подписан,

– сказал Мстислав Баник.

"К сожалению, есть процент случаев, когда врач решает пойти на преступление и внести данные о фейковой вакцинации в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ – 24 канал). Это в основном", – отметил он.

Ляшко анонсировал ковидную амнистию

Мстислав Баник пояснил: "на поддельном COVID-сертификате не написано, что он подделан в электронном реестре. Проверяет корректность именно ЭСЗ. Поэтому если по его требованиям данные о вакцинации внесены правильно, то ЭСЗ передает их человеку в Дие. Если нет – не передает. Вот и все".

Руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации указал, что пока не было случаев, когда от ЭСЗ поступали данные, что COVID-сертификат ненастоящий и в Дие отозвали сгенерированный сертификат, но над этим вопросом работает Министерство здравоохранения.

Господин Ляшко анонсировал определенную амнистию (ковидную – 24 канал). На самом деле все чаще слышу о случаях, что когда человек имел поддельный сертификат, а потом решает вакцинироваться. Сейчас Минздрав финально решает, какой будет план в таких случаях, и дает нам техническое задание, а мы его реализуем,

– добавил он.

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Уголовная ответственность за подделку

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ужесточить наказание за подделку COVID-сертификатов. Хотят, чтобы нарушители несли уголовную ответственность.