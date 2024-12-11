Цифровизация – как борьба с коррупцией: как Минцифры противодействует взяточничеству в Украине

За более чем 5 лет цифровизация стала одним из главных инструментов для борьбы с коррупцией. Цифровые инструменты минимизируют человеческий фактор, делают процессы прозрачными и понятными.

Мы говорим, что лучшая услуга – та, в которой нет чиновника. Ведь когда все происходит в цифре, чиновник не может влиять на скорость или очередность принятия решения. Благодаря этому устраняются любые проявления коррупции – от бытовой в виде шоколадки до масштабных взяток. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Онлайн-сервисы и автоматизация услуг убирают даже минимальные возможности для коррупции и махинаций. Строительные услуги, водительские сервисы, еМалятко, услуги для бизнеса, в частности автоФЛП и е-Предприниматель, уже сэкономили миллиарды как государству, так и людям. Поэтому мы продолжаем цифровизировать различные сферы государства, чтобы искоренить коррупцию. Далее – о проектах, которые уже в работе нашей команды.

Строительная сфера

Цифровизация строительства – это один из наших приоритетов с начала работы Минцифры. Это была одна из самых коррумпированных сфер, где уровень взяток составлял около 3 миллиардов гривен ежегодно. Но благодаря запуску Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЕССБ) сфера стала более прозрачной. Сейчас электронной системой пользуются более 1,5 миллиона украинцев и в цифровом виде хранятся более 6 миллионов документов. Хотя раньше их составляли просто в бумажном виде и в них могли бесконтрольно и тайно вносить изменения.

Параллельно с запуском ЕГЭССС мы запустили строительные услуги для граждан на портале Дия. Они уже сэкономили государству миллионы гривен. И украинцы уже получили почти 200 тысяч услуг на портале. Сейчас доступны 13 услуг по строительству на портале Дия.

Также недавно запустили Градостроительный кадастр. По сути, это экосистема, в которую входят 7 систем и реестров в сфере строительства – Реестр адресов, Электронная система ценообразования, Реестр градостроительной документации и другие. Благодаря запуску кадастра вся информация будет собрана на одном ресурсе, что значительно упростит и ускорит цифровизацию разработки градостроительной документации.

Растаможка авто в Дие

Это одна из самых ожидаемых услуг в Дие и одна из ключевых антикоррупционных реформ. Мы хотим изменить подход к растаможке, чтобы все можно было сделать в Дие без человеческого фактора.

В частности, создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, в которой будет таможенная стоимость новых и подержанных легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года. Сейчас схема определения таможенной стоимости авто предусматривает много нюансов и деталей, которые определяет сам таможенный инспектор.

Далее все будет работать очень просто – нужно всего несколько кликов в Дие и VIN-код авто. Соответствующий законопроект поддержал Комитет финансов Верховной Рады и был принят народными депутатами в первом чтении. Также разработана техническая концепция реализации проекта. Ждем второго чтения.

еАкциз

В 2023 году из-за нелегального рынка табачной и алкогольной продукции государство потеряло около 30 миллиардов гривен. Именно поэтому мы работаем над внедрением системы еАкциз, чтобы прослеживать алкогольную и табачную продукцию, а также электронной акцизной марки, которая заменит бумажную, используемую сейчас.

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Система позволит мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения – от производства или импорта до продажи конечному потребителю. Все операции будут фиксировать в системе, а потребители смогут проверять легальность продукции через Дию, просто просканировав электронную акцизную марку.

еАкциз уменьшит долю теневого рынка и позволит увеличить доход для "белых игроков". Система заработает в тестовом режиме уже весной 2025 года, а с 1 января 2026 года ее использование будет обязательным.

Электронный нотариат

Вместе с Минюстом и Нотариальной палатой мы работаем над цифровизацией нотариата. Сейчас идет разработка электронной системы нотариата, которая позволит цифровизировать сферу.

Сейчас у нотариусов нет единой информационной системы для работы, а с запуском еАкциза будет единое окно входа. Это должно ускорить совершение нотариальных действий, будет автоматизированный процесс проверок, доступ к соответствующим реестрам. Более 200 нотариусов уже тестируют обновленный Реестр доверенностей и Электронный реестр нотариальных действий. Пилотный проект, который планируем запустить, – нотариальные услуги по видеосвязи с нотариусом в Дие.

Реформа МСЭК

Мы работаем над реформой медико-социальных экспертных комиссий совместно с командами Минздрава, Минсоцполитики и в партнерстве с общественными организациями. В частности, проводим реинжиниринг процессов, чтобы убрать человеческий фактор. Вместо классических МСЭК будут работать экспертные команды, которые будут формироваться электронной системой, чтобы предотвратить злоупотребления и коррупцию.

Сначала система будет выбирать среди сформированных команд, а в дальнейшем формировать команды под каждый случай в соответствии с диагнозами пациента и специальностей врачей. До дня самого оценивания пациент не будет знать, какие именно врачи и какая именно команда будет проводить оценивание, а врачи не будут знать, с каким пациентом и когда будут работать.

Кроме этого, в электронной системе будет фиксироваться дело пациента и все документы для оценки. Так можно будет проследить, как менялось дело, какие решения принимали врачи. Все изменения будут зафиксированы, что сделает невозможным подделку документов задним числом.

Благодаря цифровизации можно отслеживать, насколько быстро движутся документы, чтобы была персональная ответственность людей, которые потом подписывают заключение. А благодаря антифрод-системе можно проследить, сколько людей подписали документы, какие есть аномалии. Когда все в цифре, есть прозрачность, тогда можно уже ставить конкретные вопросы.

Реформа будет внедряться в несколько этапов, и первый начнется уже 1 января 2025 года.

Наша команда постоянно анализирует, где можно убрать коррупцию, какие услуги нужно запустить, чтобы трансформировать сферу и убирать все возможности для махинаций. Ведь коррупция – одна из главных проблем, блокирующая реальные изменения в государстве.