В Минцифры рассказали, чем еВраг отличается от бота СБУ

В приложении Дия недавно запустили чат-бот еВраг. Он выполняет такую же функцию, какие телеграм-бот СБУ, однако имеет одно отличие.

Через еВраг можно отправить информацию о колоннах вражеской техники, диверсантах и тому подобное. Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

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Чем еВраг отличается от бота СБУ

Баник рассказал, что чат-бот еВраг запустили недавно. Он по сути выполняет ту же функцию, что и телеграм-бот Службы безопасности Украины @stop_russian_war_bot.

Главное отличие от других ботов – авторизация через приложение Дия. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео, и делает информацию более прозрачной, чтобы наши коллеги из соответствующих силовых ведомств скорее могли обрабатывать ее,

– отметил чиновник.

Кроме того, до этого чат-бота легче добраться – одним кликом через Дию.

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Полное интервью с Мстиславом Баником читайте впоследствии на сайте 24 канала.