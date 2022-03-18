Через єВорог можна надіслати інформацію про колони ворожої техніки, диверсантів тощо. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

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Чим єВорог відрізняється від бота СБУ

Банік розповів, що чат-бот єВорог запустили нещодавно. Він по суті виконує ту ж функцію, що і телеграм-бот Служби безпеки України @stop_russian_war_bot.

Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео, та робить інформацію більш прозорою, щоб наші колеги з відповідних силових відомств швидше могли обробляти її,

– зазначив посадовець.

Окрім того, до цього чат-боту легше дістатися – одним кліком через Дію.

Зауважте! Повне інтерв'ю з Мстиславом Баніком читайте згодом на сайті 24 каналу.

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