Через єВорог можна надіслати інформацію про колони ворожої техніки, диверсантів тощо. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
Зауважте Цифрові паспорти знову повернулися в Дію
Чим єВорог відрізняється від бота СБУ
Банік розповів, що чат-бот єВорог запустили нещодавно. Він по суті виконує ту ж функцію, що і телеграм-бот Служби безпеки України @stop_russian_war_bot.
Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео, та робить інформацію більш прозорою, щоб наші колеги з відповідних силових відомств швидше могли обробляти її,
– зазначив посадовець.
Окрім того, до цього чат-боту легше дістатися – одним кліком через Дію.
Варто подивитися – Як розрізнити диверсанта: поради Шабуніна