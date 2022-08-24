Минфин подтвердил получение 3 миллиардов долларов от США в День Независимости

Минфин подтвердил, что в День независимости Украина получит 3 миллиарда долларов от США. Они поступят через механизм Всемирного банка.

Сергей Марченко – министр финансов – поздравил украинцев с Днем Независимости, которая является результатом тысячелетней борьбы народа. Он заявил, что в этот день есть позитивные новости с финансового фронта.

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В этот день есть позитивные новости с финансового фронта. Сегодня получим от сша 3 миллиарда долларов США в государственный бюджет в форме безвозвратного гранта,

– сообщил Марченко.

За мощную поддержку Украины он поблагодарил:

американских партнеров;

команду Всемирного банка.

Марченко отметил, что грантовая помощь – весомый подарок для Украины в День Независимости.

Сколько денег потратили на оборону и безопасность Украины

Денис Шмыгаль – премьер-министр Украины рассказал, какую сумму уже потратили на оборону и безопасность Украины. Речь идет о более 420 миллиардах гривен. В целом более 40% всех денег, которые тратили из бюджета, – направили на нужды армии. Говорится о:

288 миллиардах гривен на зарплаты военных;

135 миллиардах гривен – на другие нужды (в частности, приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения).

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