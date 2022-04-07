Минфин ведет переговоры о получении 10 миллиардов долларов помощи

Украинская экономика с каждым днем терпит все новые убытки от российского вторжения. Речь идет как о разрушении инфраструктуры, так и потерях бизнеса от разрушения логистических цепей. А расходы только растут.

Украина в войне с Россией нуждается как в военной, так и финансовой поддержке. Поэтому правительство ведет переговоры с разными странами и учреждениями о помощи.

Стоит внимания Пока идет война, восстанавливать все нет смысла, потому что снова разрушат, – Шмыгаль об инфраструктуре

"Сейчас Министерство финансов ведет переговоры о получении 10 миллиардов долларов, из них три уже поступили Украине. Это макрофинансовая помощь от Европейского Союза, пакет от МВФ, это также поддержка от отдельных стран: по 300 – 500 миллионов евро и долларов", – рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что касается стран, которые оказали Украине помощь, то это и Великобритания, и Соединенные Штаты. А также Италия, которая первой предоставила нам поддержки на сумму 100 миллионов долларов. Канада присоединилась с довольно мощным пакетом поддержки.

"Весь цивилизованный мир в разной степени включился в поддержку Украины – и в гуманитарную, и в финансовую. Мы ее чувствуем и работаем. Будем усиливать наше сотрудничество с международными финансовыми организациями: Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком", – отметил Денис Шмыгаль.

Именно финансовая поддержка позволяет Украине выполнять свои социальные обязательства как государства в полном объеме. Речь идет о выплате зарплат и пенсий, поддержка семьям и пострадавшим во время войны.

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