Україна у війні з Росією потребує як військової, так і фінансової підтримки. Відтак уряд веде перемовини з різними країнами та установами щодо допомоги.

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"Зараз міністерство фінансів веде перемовини про отримання 10 мільярдів доларів, з них три вже надійшли Україні. Це макрофінансова допомога від Європейського Союзу, пакет від МВФ, це також підтримка від окремих країн: по 300 – 500 мільйонів євро і доларів", – розповів прем'єрміністр Денис Шмигаль.

Щодо країн, які надали Україні допомогу, то це і Великобританія, і Сполучені Штати. А також Італія, яка першою надала нам підтримки на суму 100 мільйонів доларів. Канада долучилася з доволі потужним пакетом підтримки.

"Весь цивілізований світ різною мірою включився у підтримку України – і в гуманітарну, і в фінансову. Ми її відчуваємо та працюємо. Посилюватимемо нашу співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями: Світовим банком, Європейським банком реконструкції й розвитку, Європейським інвестиційним банком", – зазначив Денис Шмигаль.

Саме фінансова підтримка дає змогу Україні виконувати свої соціальні зобов'язання як держави у повному обсязі. Мова йде про виплату зарплат та пенсій, підтримка сім'ям та постраждалим під час війни.

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