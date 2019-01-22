Минфин США тайно отменяет санкции в пользу российского олигарха, – СМИ

Соглашение между Министерством финансов США и олигархом Олегом Дерипаской о снятии санкций с его компаний на самом деле была выгодна российскому бизнесмену. Под контролем россиянина все равно остались важнейшие активы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на конфиденциальный документ, подписанный обеими сторонами.

Читайте также: В США пытаются как можно быстрее заблокировать снятие санкций с фирм российского олигарха

24 канал писал, что в декабре в Минфине США заявили, что намерены снять санкции с трех энергетических компаний российского олигарха в течении 30 дней.

В американском ведомстве объяснили, что компании согласились на глобальные изменения в корпоративном управлении. Да, доля Дерипаски должна стать меньше, чем 50%. Кроме того, изменения обещали и для состава совета директоров этих организаций.

Конфиденциальный документ, подписанный обеими сторонами, свидетельствует, что соглашение, которое администрация обсуждала с подконтрольными российскому олигарху Олегу Дерипаске компаниями, может содержать меньшее наказание, чем было заявлено,

– отмечает издание.

Авторы материала утверждают, что соглашение содержит положения, освобождающие Дерипаску от задолженности в размере сотни миллиардов долларов. Часть акций российского олигарха перейдет к ВТБ, российскому правительственному банку под ограниченными санкциями США, которые предоставили ему крупные суммы денег.

Ко всему, документ под названием "Условия изъятия" также говорит о том, что соглашение позволит оставить партнеров Дерипаски и Кремля со значительными пакетами акций его компаний.

В Минфине прокомментировали детали, изложенные в конфиденциальном документе. Там опубликовали заявление, что защищает сделку.

"Контроль Дерипаски над этими компаниями прерывается изъятием из списка, и он больше не может их использовать для осуществления незаконной деятельности от имени Кремля", – говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что компании En+, Rusal и ESE взяли на себя обязательства обеспечить Казначейство беспрецедентным уровнем прозрачности своих взаимоотношений, чтобы гарантировать изоляцию Дерипаски от контроля над ними. При этом в казначействе пообещали "тщательное наблюдение" за обеспечением выполнения этих обязательств.

Их невыполнение приведет к быстрым последствиям, включая восстановление санкций,

​– заявили в американском министерстве.

Напомним, ранее министерство финансов США дало российскому олигарху время до 12 декабря, чтобы сократить свои доли в трех компаниях. Впоследствии там заявили, что этот срок продлили до 7 января 2019 года. Однако вскоре стало известно, что американское ведомство планирует снять санкции с компаний Дерипаски, среди которых – крупнейший в мире производитель алюминия компания "Русал".



К слову, в начале ноября США расширили санкции против России из-за ее агрессии в Украине. Под удар, в частности, попали 3 человека и 9 предприятий с РФ, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины с помощью частных инвестиций и проектов. А также санкции будут касаться тех, кто совершил серьезные нарушения прав человека.