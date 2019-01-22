Мінфін США нишком скасовує санкції на користь російського олігарха, – ЗМІ

Угода між Міністерством фінансів США та олігархом Олегом Дерипаскою щодо зняття санкцій з його компаній насправді була вигідна російському бізнесмену. Під контролем росіянина все одно залишилися найважливіші активи.

Про це пише The New York Times із посиланням на конфіденційний документ, підписаний обома сторонами.

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24 канал писав, що у грудні в Мінфіні США заявили, що мають намір зняти санкції із трьох енергетичних компаній російського олігарха протягом 30 днів.

В американському відмостві пояснили, що компанії погодилися на глобальні зміни в корпоративному управлінні. Так, частка Дерипаски мала б стати меншою, аніж 50%. Окрім того, зміни обіцяли і для складу ради директорів цих організацій.

Конфіденційний документ, підписаний обома сторонами, свідчить, що угода, яку адміністрація обговорювала з підконтрольними російському олігарху Олегу Дерипасці компаніями, може містити менше покарання, ніж було заявлено,

– зазначає видання.

Автори матеріалу стверджують, що угода містить положення, які звільняють Дерипаску від заборгованості розміром у сотні мільярдів доларів. Частина акцій російського олігарха перейде до ВТБ, російського урядового банку під обмеженими санкціями Сполучених Штатів, які надали йому великі суми гроші.

До всього, документ під назвою "Умови вилучення" також говорить про те, що угода дозволить залишити партнерів Дерипаски та Кремля із значними пакетами акцій його компаній.

У Мінфіні прокоментували деталі, викладені в конфіденційному документі. Там опублікували заяву, що захищає угоду.

"Контроль Дерипаски над цими компаніями переривається вилученням зі списку, і він більше не може їх використовувати для здійснення незаконної діяльності від імені Кремля", – йдеться в заяві.

У відомстві також додали, що компанії En +, Rusal і ESE взяли на себе зобов'язання забезпечити Казначейство безпрецедентним рівнем прозорості своїх взаємин, щоб гарантувати ізоляцію Дерипаски від контролю над ними. При цьому у казначействі пообіцяли "пильне спостереження" за забезпеченням виконання цих зобов'язань.

Їх невиконання призведе до швидких наслідків, включаючи відновлення санкцій, – заявили в американському міністерстві.

Нагадаємо, раніше міністерство фінансів США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях. Згодом там заявили, що цей термін продовжили до 7 січня 2019 року. Однак вже невдовзі стало відомо, що американське відомство планує зняти санкції з компаній Дерипаски, серед яких – найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".



До слова, на початку листопада США розширили санкції проти Росії через її агресію в Україні. Під удар, зокрема, потрапили 3 особи та 9 підприємств з РФ, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій і проектів. А також санкції стосуватимуться тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини.