У США намагаються якнайшвидше заблокувати зняття санкцій з фірм російського олігарха

Лідер демократів в сенаті США Чак Шумер вимагає якнайшвидшого голосування за резолюцію, яка не схвалює рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про ослаблення санкцій щодо трьох російських компаній, пов'язаних з олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це повідомляє Bloomberg.

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24 канал писав, що сім керівників комітетів палати представників Конгресу США від Демократичної партії вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

Американський політик наголошує, що позиція Міністерства фінансів США щодо послаблення відповідних санкцій є помилковою. Демократи переконані, що таке рішення не може в достатній мірі обмежити контроль і вплив Олега Дерипаски на ці компанії.

Сенат повинен вжити заходів, щоб заблокувати ці помилкові дії адміністрації Трампа і зберегти ці санкції,

– заявив Шумер.

Також Шумер заявив, санкції треба залишити в силі ще й тому, що Дерипаска має зв’язок з Полом Манафортом. Розслідування радника ФБР Роберта Мюллера щодо зв'язків Трампа з Росією триває досі.

Нагадаємо, раніше міністерство фінансів США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях. Згодом там заявили, що цей термін продовжили до 7 січня 2019 року. Однак вже невдовзі стало відомо, що американське відомство планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".