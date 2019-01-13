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      У США намагаються якнайшвидше заблокувати зняття санкцій з фірм російського олігарха

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      Демократи у США хочуть якнайшвидше проголосувати проти зняття санкцій з фірм Дерипаски
      Демократи у США хочуть якнайшвидше проголосувати проти зняття санкцій з фірм Дерипаски / Фото з відкритих джерел

      Лідер демократів в сенаті США Чак Шумер вимагає якнайшвидшого голосування за резолюцію, яка не схвалює рішення адміністрації президента США Дональда Трампа про ослаблення санкцій щодо трьох російських компаній, пов'язаних з олігархом Олегом Дерипаскою.

      Про це повідомляє Bloomberg.

      Читайте також: США можуть надати Україні зброю через 2-3 місяці, а Росії загрожують нові санкції, – екс-посол

      24 канал писав, що сім керівників комітетів палати представників Конгресу США від Демократичної партії вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

      Американський політик наголошує, що позиція Міністерства фінансів США щодо послаблення відповідних санкцій є помилковою. Демократи переконані, що таке рішення не може в достатній мірі обмежити контроль і вплив Олега Дерипаски на ці компанії.

      Сенат повинен вжити заходів, щоб заблокувати ці помилкові дії адміністрації Трампа і зберегти ці санкції,
      – заявив Шумер.

      Також Шумер заявив, санкції треба залишити в силі ще й тому, що Дерипаска має зв’язок з Полом Манафортом. Розслідування радника ФБР Роберта Мюллера щодо зв'язків Трампа з Росією триває досі.

      Нагадаємо, раніше міністерство фінансів США дав російському олігарху час до 12 грудня, щоб скоротити свої частки в трьох компаніях. Згодом там заявили, що цей термін продовжили до 7 січня 2019 року. Однак вже невдовзі стало відомо, що американське відомство планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал".

      Теги: Новини політики Санкції Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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