6 марта, 08:22
Россияне заминировали территорию Херсона, –полиция

Диана Подзигун

В пятницу, 6 марта, в Херсоне было зафиксировано минирование части города вражескими военными. Правоохранители обнаружили противопехотные мины на одной из улиц.

Об этом информирует полиция Херсонской области.

О чем предупреждают правоохранители?

5 марта правоохранители обнаружили противопехотные мины на улице Костя Гордиенко (Лавренева) в районе дома №29.

Полиция призывает жителей Херсона быть максимально осторожными и не передвигаться по району, где было зафиксировано обнаружение вражеских мин.

 