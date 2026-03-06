6 марта, 08:22
Россияне заминировали территорию Херсона, –полиция
В пятницу, 6 марта, в Херсоне было зафиксировано минирование части города вражескими военными. Правоохранители обнаружили противопехотные мины на одной из улиц.
Об этом информирует полиция Херсонской области.
О чем предупреждают правоохранители?
5 марта правоохранители обнаружили противопехотные мины на улице Костя Гордиенко (Лавренева) в районе дома №29.
Полиция призывает жителей Херсона быть максимально осторожными и не передвигаться по району, где было зафиксировано обнаружение вражеских мин.