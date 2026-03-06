Россияне заминировали территорию Херсона, –полиция

В пятницу, 6 марта, в Херсоне было зафиксировано минирование части города вражескими военными. Правоохранители обнаружили противопехотные мины на одной из улиц.

Об этом информирует полиция Херсонской области. Смотрите также Россия обнулила трудовой стаж жителям Херсонщины О чем предупреждают правоохранители? 5 марта правоохранители обнаружили противопехотные мины на улице Костя Гордиенко (Лавренева) в районе дома №29. Полиция призывает жителей Херсона быть максимально осторожными и не передвигаться по району, где было зафиксировано обнаружение вражеских мин.