В интервью украинским журналистам замглавы Национальной полиции Украины Александр Фацевич рассказал о том, как россияне заминируют территорию. В частности, он отметил, что враг опирается на принципы "минной школы", которая была в Советском Союзе.

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Создание дополнительных групп взрывотехников

По словам Фацевича, в государстве-предшественнице России под названием Советский Союз технологии минирования были очень развиты. Собственно, Кремль унаследовал "все лучшее" от СССР и, более того, продолжает развивать технологии, которые использовали раньше.

Россияне развивали систему заминирований, опираясь на базу советской школы, которая на самом деле была достаточно развитой. Они применяют мины с сейсмическими датчиками, новые мины-ловушки, с которыми мы только сейчас столкнулись. Поэтому нашим специалистам этого тоже нужно учиться,

– сказал заместитель главы Нацполиции.

В то же время он задал риторический вопрос относительно того, когда украинским взрывотехникам учиться справляться с новыми типами вражеской взрывчатки, ведь им нужно работать прямо сейчас.

Обратите внимание! Фацевич констатировал, что в Нацполиции хотят создать в спецподразделениях дополнительные группы взрывотехников, которые могли бы выполнять задачи, связанные с разминированием освобожденных территорий и тех мест, где идут боевые действия.

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Как украинцы страдают от вражеских мин

Следует сказать, что регулярно в СМИ появляются сообщения, что какой-то человек взорвался на мине на тех территориях, которые находились во враждебной оккупации.

Как отметил Фацевич в этом же интервью, Киевщине еще повезло, поскольку оккупанты спешно покидали эти территории весной 2022 года.

Однако в Харьковской области ситуация куда хуже. Захватчики заложили немало боеприпасов, долгое время не разрывавшихся. Кроме того, часто местные наталкивались на мины с ловушками.

А если говорить о Херсонщине – то этот край украинский взрывотехники будут разминировать еще долгое время. Очевидно, "вторая армия мира" знала, что ей придется рано или поздно отступать, потому и раньше времени заложила на Правобережье региона немало ловушек.



Как безопасно передвигаться по освобожденным территориям / Картинка 24 Канала