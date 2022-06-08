Минирование территорий, улучшение позиций и обстрелы: какая ситуация на главных направлениях

Украинцы 105 сутки мужественно противостоят российской агрессии. Непростая сейчас ситуация на ряде направлений. Где-то враг минует территории, а где-то – непрерывно открывает огонь.

В Генштабе рассказали, какова ситуация на главных направлениях. Соответствующая информация появилась в утренней сводке от 7 июня.

Читайте также Ударные группировки из Беларуси и сдерживание штурма Северодонецка: основная за 105 день войны

Враг пытается закрепиться на занятых рубежах

Харьковское направление. Здесь российские захватчики делают все возможное, чтобы закрепиться на тех рубежах, которые они заняли раньше. Но это еще не все. Они еще и минуют местность, чтобы наши военные не могли продвинуться дальше и выбить врага.

Подобная ситуация на Северском направлении. Российские бойцы там пытаются сковывать действия наших военных. Для этого они продолжают демонстрационные мероприятия.

В то же время на Славянском направлении враг продолжает идти штурмом вперед. Более того, российские захватчики делают все возможное для того, чтобы ВСУ не имели возможности провести контрнаступление недалеко от Изюма. Для этого они усовершенствуют свои огневые позиции.

Спокойнее была ситуация на Лиманском направлении за прошедшие сутки. В направлении Райгородка кафиры пытались пройти в разведку с боем. Попытка была безрезультатной, так что пришлось отойти.

Северодонецкое направление. Здесь все еще идут ожесточенные бои. Однако следует отметить, что нашим военным удается сдерживать штурм в самом городе. Кроме того, захватчики пытались наступать на Тошковку и Устиновку. Но и там у них ничего не вышло.

Это интересно Деморализованные российские десантники после отказа воевать возвращаются в Россию – Генштаб

Бахмутское направление. Здесь враг чаще стал использовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Также по нашим позициям открывали огонь из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Под атаку попали районы Покровского, Берестового, Золотого-4, Врубовки, Майского, Яковлевки и Доломитного.

Авдеевское, Новопавловское и Запорожское направления. Враг здесь стремится сковывать действия украинских военных. Кроме того, делает все возможное, чтобы мы не могли опрокидывать резервы на другие направления. Для этого открывает огонь по нашим позициям в ряде районов. В частности, Песках, Нью-Йорке, Любомировке, Авдеевке, Новобахмутовке, Новоселовке, Угледаре, Орехове, Камышевахе, Водяном, Первомайске, Марьинке, а также Опытном.

Южнобужское направление. Здесь кафиры продолжают защищать свои позиции. В то же время открывают огонь по Николаеву, Долине, Таврическому, Кульбакину, Белой Кринице, Трудолюбовке, Благодатному, Лучу и Тополиному.

Напоминаем, что российские захватчики, хоть их и очень много, продолжают нести значительные потери. Речь как о живой силе, так и об уничтоженной технике.

Более 31 тысяч оккупантов погибли на войне

С начала полномасштабного вторжения около 31 360 российских захватчиков удалось уничтожить . Эта цифра приблизительна, ведь в горячих точках точно подсчитать потери врага просто невозможно.

Тысячи единиц вражеской техники тоже превратили в металлолом. В частности, 1390 танков, 3416 боевых бронированных машин, 694 артиллерийские системы, 207 РСЗО, 96 единиц средств ПВО, 2405 автомобилей и автоцистерн и 53 единицы специальной техники.

Кроме того, у врага стало на 212 самолетов, 177 вертолетов, 553 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Достойно внимания – пограничники на трофейном БМП-2 уже успешно охотятся на врага: смотрите видео