Об этом рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны Украины. По ее словам, некоторые министерства объединились и работают над тем, чтобы информация распространялась на оккупированных территориях, сообщает 24 канал, ссылаясь на нацмарафон единых новостей.

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После победы расскажем об этих технологиях, – Маляр

Заместитель главы Минобороны отметила, что никто не скрывает, что часть территорий временно занята и там есть проблемы со связью.

Прежде всего Маляр советует жителям пока захваченных территорий переключаться на средние волны радио. Именно так можно там "добывать" информацию, которая передается от Украины, ведь в министерстве пытаются изо всех сил.

У нас несколько министерств объединились. Мы в частности. Я присутствую от Минобороны в этой группе. Мы работаем над тем, чтобы информация (передавалась – 24 канала) другими путями на временно занятые территории. Как? Мы не можем об этом говорить,

– заявила она.

Заместитель министра обороны также добавила, что еще до полномасштабной войны России против Украины законом предусмотрели и создали подразделения, которые работали над донесением информации разными специальными путями.

"Это не говорится о привычных путях – СМИ, интернет. Есть другие способы передачи информации. Эта структура есть. Она в подчинении ВСУ еще была. Сейчас мы это делаем. Нам сегодня помогают и другие министерства, ведомства", – рассказала Маляр.

Она сказала, что над этим активно работают, однако это не для публичной огласки. "Об этом нельзя ни в коем случае что угодно рассказать. Однако после победы мы покажем технологии, как это делают", – сообщила детали чиновница.

Отключение связи на Запорожье и Херсонщине: коротко

Сначала жители временно оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях начали жаловаться на перебои со связью.

Однако позже стало известно о том, что полностью исчезла мобильная связь и интернет. В частности, мобильный оператор Vodafone в Херсоне подтвердил, что это не аварийное отключение.

В Госспецсвязи заявили, что это очередная попытка врага оставить украинцев без доступа к правдивой информации о войне России в Украине.

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