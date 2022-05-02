Про це розповіла Ганна Маляр – заступниця міністра оборони України. За її словами, деякі міністерства об'єдналися та працюють над тим, щоб інформація таки поширювалась на окупованих територіях, повідомляє 24 канал, посилаючись на нацмарафон єдиних новин.

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Після перемоги розкажемо про ці технології, – Маляр

Заступниця очільника Міноборони наголосила на тому, що ніхто не приховує, що частина територій тимчасово зайнята і там є проблеми зі зв'язком.

Насамперед Маляр радить жителям поки захоплених територій перемикатись на середні хвилі радіо. Саме так можна туди "добивати" інформацію, яка таки передається від України, адже у міністерстві намагаються щосили.

У нас декілька міністерств об'єдналися. Ми зокрема. Я присутня від Міноборони у цій групі. Ми працюємо над тим, щоб інформація (передавалась – 24 канал) іншими шляхами на тимчасово зайняті території. Як? Ми не можемо про це говорити,

– заявила вона.

Заступниця міністра оборони також додала, що ще до повномасштабної війни Росії проти України законом передбачили й створили підрозділи, які працювали над донесенням інформації різними спеціальними шляхами.

"Не мовиться про звичні шляхи – ЗМІ, інтернет. Є інші способи передачі інформації. Ця структура є. Вона у підпорядкуванні ЗСУ ще була. Зараз ми це робимо. Нам сьогодні допомагають й інші міністерства, відомства", – розповіла Маляр.

Вона сказала, що над цим активно працюють, проте наразі це не для публічного розголосу. "Про це не можна у жодному разі чогось розказати. Проте після перемоги ми покажемо певні технології, як це роблять", – повідомила деталі посадовиця.

Відключення зв'язку на Запоріжжі та Херсонщині: коротко

Спочатку мешканці тимчасово окупованих територій у Запорізькій та Херсонській областях почали скаржитись на перебої зі зв'язком.

Проте пізніше стало відомо про те, що повністю зник мобільний зв'язок та інтернет. Зокрема, мобільний оператор Vodafone у Херсоні підтвердив, що це не аварійне відключення.

У Держспецзв'язку заявили, що це чергова спроба ворога залишити українців без доступу до правдивої інформації про війну Росії в Україні.

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