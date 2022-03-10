Министерство энергетики предлагает заморозить все газовые счета оккупантов

Украина с союзниками продолжают искать пути давления на агрессора. Россия оказалась в изоляции, ее экономика летит в бездну, но оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города и наступать на территории.

Российские оккупанты, несмотря на страшные потери, не собираются останавливать военную агрессию против Украины. ВСУ уничтожают его армию, союзники – экономику, но враг не останавливается.

Читайте также Украинская разведка знает о трех командирах кадыровцах в Украине: одного давно убили

Газовые счета оккупантов

Министр энергетики Герман Галущенко провел онлайн-встречу с коллегами государств G7. Он призвал их ужесточить санкции, чтобы у агрессора не осталось ресурсов. Украинский министр предложил внедрить эмбарго на сырую нефть оккупантов, нефтепродукты, сжиженный газ и заморозить энергетические активы агрессора.

Мы предлагаем средства за газ хранить на специальных эскроу счетах, которые будут недоступны агрессору,

– сказал Галущенко.

Будет интересно посмотреть: Великобритания расширила санкционный список

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!