Російські окупанти попри шалені втрати не збираються зупиняти військову агресію проти України. ЗСУ нищать його армію, союзники – економіку, але ворог не зупиняється.

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Газові рахунки окупантів

Міністр енергетики Герман Галущенко провів онлайн-зустріч з колегами держав G7. Він закликав їх посилити санкції, щоб в агресора не залишилося ресурсів. Український міністр запропонував впровадити ембарго на сиру нафту окупантів, нафтопродукти, скраплений газ та заморозити енергетичні активи агресора.

Ми пропонуємо кошти за газ зберігати на спеціальних ескроу рахунках, які будуть не доступні агресору,

– сказав Галущенко.

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