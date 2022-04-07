Министерство торговли США запретило 3 российским авиакомпаниям получать американские детали

Министерство торговли США заблокировало 3 российским авиакомпаниям возможность получать из их страны экспортируемые детали.

Известно, что это решение касается российского перевозчика "Аэрофлот", а также авиакомпаний "Azur Air" и "Utair".

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Эти распоряжения о временном отказе Министерства торговли будут действовать в течение 6 месяцев. Однако они могут быть обновлены.

Согласно этому решению, фактически запрещается использовать американские запчасти для обслуживания самолетов. А также остановлены контракты на техническое обслуживание самолетов, подпадающих под действие экспортных правил США.

В результате российские авиакомпании со временем "не смогут совершать полеты ни международно, ни внутри страны"

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