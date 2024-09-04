Арахамия анонсировал создание новой институции – Министерства возвращения украинцев

В среду, 4 сентября, стало известно, что в Правительстве планируется создание новой институции. Речь идет о Министерстве возвращения украинцев.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Смотрите также Зеленский считает, что Кулебе "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия", – Суспільне

Министерство возвращения украинцев

Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить,

– пишет Арахамия.

Во время пресс-конференции 27 августа Владимир Зеленский отметил, что сейчас за рубежом находится 7,5 миллионов украинцев. Тогда же он анонсировал, что Украина планирует создать профильное "Министерство единства" для их возвращения домой. Одно из направлений, которым будет заниматься ведомство – дать этим гражданам работу в Украине.

Президент отметил, что есть люди, которые видят свою жизнь за рубежом по тем или иным обстоятельствам. Он убежден, что с такими людьми надо работать, помогать – важно не потерять цепь между Украиной и украинцами. По словам Зеленского, новая структура должна обеспечить достаточную силу глобального украинского единства