Впоследствии глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на заседании фракции 4 сентября обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

Заметьте За границей сейчас 7,5 миллиона украинцев, их нужно вернуть без принуждения, – Зеленский

Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить,

– заявил Арахамия.

Что известно о Министерстве возвращения украинцев

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко в комментарии РБК-Украина ответил на вопрос, когда появится министерство и кто его возглавит.

Думаю, мы узнаем об этом точно не сейчас, нужно время на поиск кандидата, который бы отвечал масштабной задаче – возвращению украинцев. Возможно, министерство будет называться как-то иначе,

– заявил Корниенко.

Он пояснил, что министерство будет заниматься работой с украинцами за рубежом. Прежде всего с теми, кто временно оставил свои дома здесь.

Важно В Украине появится Министерство возвращения украинцев: политолог объяснил его идею

"И сейчас мы видим тенденции, что эта временность может стать постоянной. Мы хотели бы создать условия, чтобы они с большей охотой возвращались. Одна из идей, которая озвучивается, – министерство должно иметь представительства в странах наибольшего присутствия украинцев. Это Варшава и Берлин. Возможно, где-то в других странах", – заявил нардеп.

По словам Корниенко, министерство не должно быть подменой МИД, ведь Министерство иностранных дел занимается консульскими вопросами технически и организационно. По словам политика, надо работать с людьми психологически и искать дополнительные источники финансирования.

Фронт работы будет большим. Нужно понять какая законодательная база, какие внести изменения в определенные законы. У нас не закрыта дискуссия о множественном гражданстве для украинцев. Ее мы будем продолжать, потому что это важный аспект в вопросе возвращения,

– заверил Корниенко.

Ранее президент Украины объяснял, что Министерству иностранных дел не хватит сил не потерять 7,5 миллиона украинцев за рубежом. Зеленский объяснял, что одно из направлений, которым будет заниматься ведомство – дать этим гражданам работу в Украине.