Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на засіданні фракції 4 вересня обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

Зауважте За кордоном зараз 7,5 мільйона українців, їх потрібно повернути без примусу, – Зеленський

Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити,

– заявив Арахамія.

Що відомо про Міністерство повернення українців

Перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко у коментарі РБК-Україна відповів на питання, коли з'явиться міністерство та хто його очолить.

Думаю, ми дізнаємося про це точно не зараз, потрібен час на пошук кандидата, який би відповідав масштабному завданню – поверненню українців. Можливо, міністерство називатиметься якось інакше,

– заявив Корнієнко.

Він пояснив, що міністерство займатиметься роботою з українцями за кордоном. Насамперед із тими, хто тимчасово залишив свої домівки тут.

Важливо В Україні з'явиться Міністерство повернення українців: політолог пояснив його ідею

"І зараз ми бачимо тенденції, що ця тимчасовість може стати постійною. Ми хотіли б створити умови, щоб вони з більшою охотою поверталися. Одна з ідей, яка озвучується, – міністерство має мати представництва у країнах найбільшої присутності українців. Це Варшава та Берлін. Можливо, десь в інших країнах", – заявив нардеп.

За словами Корнієнка, міністерство не має бути підміною МЗС, адже Міністерство закордонних справ займається консульськими питаннями технічно та організаційно. За словами політика, треба працювати з людьми психологічно та шукати додаткові джерела фінансування.

Фронт роботи буде великим. Потрібно зрозуміти яка законодавча база, які внести зміни до певних законів. У нас не закрита дискусія про множинне громадянство для українців. Її ми продовжуватимемо, тому що це важливий аспект у питанні повернення,

– запевнив Корнієнко.

Раніше президент України пояснював, що Міністерству закордонних справ не вистачить сил не втратити 7,5 мільйона українців за кордоном. Зеленський пояснював, що один з напрямів, яким буде займатися відомство – дати цим громадянам роботу в Україні.