Министерство ветеранов Украины: чем успела отметиться глава ведомства Ирина Фриз

Совсем недавно в Украине создали Министерство ветеранов. Со старта с ним было связано немало скандалов, а вокруг его создания шла нешуточная борьба.

Об этом в своем видеоблоге "VETERANO блог" рассказал ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.

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Остальцев напомнил, что главой министерства выбрали человека из окружения Петра Порошенко – госпожу Ирину Фриз. Ранее она работала его помощницей, потом была пресс-секретарем, позже стала депутатом президентской фракции.

Что из всего получится – мы посмотрим дальше. Но главное, чего я хотел бы, – чтобы министерство работало не в угоду политикам, а реально действовало в делах и интересах ветеранов,

– отметил автор видеоблога.

По словам Остальцева, Ирина Фриз пока отметилась только тем, что не боится общаться с ветеранами и отвечать на острые вопросы. Однако, он подчеркнул, что хоть это и плюс, но на пятом году войны маловато просто говорить с ветеранами о проблемах, которые и так всем известны.

Нужно создавать фундамент, на котором будет работать новое ведомство. И строить его не по старым схемам с откатами и другими коррупционными составляющими, а делать это ведомство прозрачным, надежным, и таким, которое будут ставить в пример другим,

– отметил Остальцев.

Видео полного видеоблога "VETERANO блог" Леонида Остальцева за 16 января 2019