Министерство ветеранов Украины: чем успела отметиться глава ведомства Ирина Фриз
Совсем недавно в Украине создали Министерство ветеранов. Со старта с ним было связано немало скандалов, а вокруг его создания шла нешуточная борьба.
Об этом в своем видеоблоге "VETERANO блог" рассказал ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.
Читайте также: Сколько годового бюджета США заложено для министерства ветеранов: потрясающие цифры
Остальцев напомнил, что главой министерства выбрали человека из окружения Петра Порошенко – госпожу Ирину Фриз. Ранее она работала его помощницей, потом была пресс-секретарем, позже стала депутатом президентской фракции.
Что из всего получится – мы посмотрим дальше. Но главное, чего я хотел бы, – чтобы министерство работало не в угоду политикам, а реально действовало в делах и интересах ветеранов,
– отметил автор видеоблога.
По словам Остальцева, Ирина Фриз пока отметилась только тем, что не боится общаться с ветеранами и отвечать на острые вопросы. Однако, он подчеркнул, что хоть это и плюс, но на пятом году войны маловато просто говорить с ветеранами о проблемах, которые и так всем известны.
Нужно создавать фундамент, на котором будет работать новое ведомство. И строить его не по старым схемам с откатами и другими коррупционными составляющими, а делать это ведомство прозрачным, надежным, и таким, которое будут ставить в пример другим,
– отметил Остальцев.
Видео полного видеоблога "VETERANO блог" Леонида Остальцева за 16 января 2019
Выбор редакции
-
Чем грозит Украине снижение цены на газ, которое обещают многие кандидаты в президентысегодня , 01:01
-
В МИД Украины рассказали о ближайших планах в отношении миротворцев на Донбассесегодня , 00:06
-
Дерзкий расстрел офицера полиции в Харькове: Аброськин рассказал новые детали о пострадавшем18 января , 23:19