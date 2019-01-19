01:35
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Министерство ветеранов Украины: чем успела отметиться глава ведомства Ирина Фриз

      14 Читати новину українською
      Ирина Фриз
      Ирина Фриз / Фото из открытых источников

      Совсем недавно в Украине создали Министерство ветеранов. Со старта с ним было связано немало скандалов, а вокруг его создания шла нешуточная борьба.

      Об этом в своем видеоблоге "VETERANO блог" рассказал ветеран войны на Донбассе Леонид Остальцев.

      Читайте также: Сколько годового бюджета США заложено для министерства ветеранов: потрясающие цифры

      Остальцев напомнил, что главой министерства выбрали человека из окружения Петра Порошенко – госпожу Ирину Фриз. Ранее она работала его помощницей, потом была пресс-секретарем, позже стала депутатом президентской фракции.

      Что из всего получится – мы посмотрим дальше. Но главное, чего я хотел бы, – чтобы министерство работало не в угоду политикам, а реально действовало в делах и интересах ветеранов,
      – отметил автор видеоблога.

      По словам Остальцева, Ирина Фриз пока отметилась только тем, что не боится общаться с ветеранами и отвечать на острые вопросы. Однако, он подчеркнул, что хоть это и плюс, но на пятом году войны маловато просто говорить с ветеранами о проблемах, которые и так всем известны.

      Нужно создавать фундамент, на котором будет работать новое ведомство. И строить его не по старым схемам с откатами и другими коррупционными составляющими, а делать это ведомство прозрачным, надежным, и таким, которое будут ставить в пример другим,
      – отметил Остальцев.

      Видео полного видеоблога "VETERANO блог" Леонида Остальцева за 16 января 2019

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Ирина Фриз Министерство по делам ветеранов Видеоблоги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
      18 января , 22:34 Главные новости 18 января: ядерные ракеты России возле Украины и расследования о Зеленском
      700
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 765
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 174
      Избирательное дерби за Харьков
      18 января , 20:02 Избирательное дерби за Харьков
      Наталя Ромашова 134
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      18 января , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 1866
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Взломанные серверы МВД не имели ценной информации
       5 февраля 2012 , 21:24 5
      Саша Попова начала реагировать на слова
       5 июня 2012 , 23:31
      Топ-10 нової генерації юних талантів за версією The Guardian – надія Реала, новий Верон і болгарський вундеркінд
       13 октября 2018 , 14:35
      Экс-игрок Карпат "порвал" украинской песней на посвящении в сборной Украины, а Зинченко феерил под Майкла Джексона (видео)
       13 октября 2018 , 23:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук