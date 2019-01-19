Міністерство ветеранів України: чим встигла відзначитись голова відомства Ірина Фріз

Зовсім нещодавно в Україні створили Міністерство ветеранів. Зі старту з ним було пов'язано чимало скандалів, а навколо його створення точилась неабияка боротьба.

Про це у своєму відеоблозі "VETERANO блог" розповів ветеран війни на Донбасі Леонід Остальцев.

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Остальцев нагадав, що головою міністерства обрали людину із оточення Петра Порошенка – пані Ірину Фріз. Раніше вона працювала його помічницею, потім була речницею, пізніше стала депутатом президентської фракції.

Що з того всього вийде – ми подивимося далі. Але головне, чого я хотів би, – щоб міністерство працювало не на догоду політикам, а реально діяло у справах та інтересах ветеранів,

– наголосив автор відеоблогу.

За словами Остальцева, Ірина Фріз поки що відзначилась тільки тим, що не боїться спілкуватися з ветеранами і відповідати на гострі питання. Однак, він підкреслив, що хоч це і плюс, але на п'ятому році війни малувато просто говорити із ветеранами про проблеми, які й так всім відомі.

Потрібно створювати фундамент, на якому працюватиме нове відомство. І будувати його не за старими схемами із відкатами та іншими корупційними складовими, а робити це відомство прозорим, надійним, та таким, яке будуть ставити у приклад іншим,

– зазначив Остальцев.

Відео повного відеоблогу "VETERANO блог" Леоніда Остальцева за 16 січня 2019