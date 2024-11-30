Министр Британии ушла в отставку, потому что соврала, что у нее украли телефон, – СМИ

Министр транспорта Британии Луиза Хей лишилась должности после того, как стала известна ее скандальная история из прошлого. Тогда чиновницу судили за мошенничество.

В письме к премьер-министру Киру Стармеру Луиза Хэй написала, что уходит в отставку, потому что не хочет, чтобы ее бывшая история помешала работе правительства, передает 24 Канал со ссылкой на Guardian.

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Отставка из-за пропавшего телефона

Хэй рассказала, что когда ей было 27 лет, она работала на компанию Aviva. Тогда ее во время вечерней прогулки обокрали. Женщина обратилась в полицию, передав список пропавших из сумочки вещей. Среди них был рабочий телефон.

На работе Луизе выдали новый телефон. Позже она нашла свое старое устройство, однако не рассказала об этом работодателю. Хэй в письме к Стармеру созналась, что это было ее ошибкой.

Хэй признала себя виновной в мошенничестве путем введения в заблуждение, но судимость с нее сняли.

В СМИ предполагают, что Хэй могла сообщить о похищении телефона, чтобы получить новую модель от своего работодателя. В то же время близкий к экс-министру источник заявил, что это "абсолютная чушь".