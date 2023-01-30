Глава Минобороны Италии заявил, что "было бы неправильно" относиться ко всем россиянам как к врагам

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто не поддерживает тотальную изоляцию россиян и заявил о важности поддержки диалога. Министр подверг сомнению идею о запрете въезда россиян в Евросоюз.

Гвидо Крозетто заявил, что относиться ко всем россиянам как к врагам было бы неправильно. Он открыто заявил, что ограничения не должны касаться артистов, спортсменов и простых россиян.

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Итальянский министр считает, что Европа должна быть открыта для россиян

Я также считаю неправильным отношение ко всему русскому народу как к врагу. Я никогда не разделял закрытости по отношению к артистам, спортсменам, гражданскому населению. Мы должны оставить открытыми каналы диалога,

– сказал глава Минобороны Италии.

Министр заявил, что речь идет о каналах к российскому народу, а не к политическим элитам, стремящимся к конфронтации. Крозетто считает целесообразным, чтобы россияне могли приезжать в Европу для того, чтобы увидеть, что такое западный мир.

"На прошлой неделе некоторые европейские послы встретились в Москве и спросили, почему отказывают в визах российским гражданам. Было бы лучше, если бы люди приехали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем что-то изменить, чтобы показать российскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир", – резюмировал итальянский министр.

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