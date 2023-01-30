Глава Минобороны Италии заявил, что "было бы неправильно" относиться ко всем россиянам как к врагам
Источник:Corriere della Sera
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто не поддерживает тотальную изоляцию россиян и заявил о важности поддержки диалога. Министр подверг сомнению идею о запрете въезда россиян в Евросоюз.
Гвидо Крозетто заявил, что относиться ко всем россиянам как к врагам было бы неправильно. Он открыто заявил, что ограничения не должны касаться артистов, спортсменов и простых россиян.
Обратите внимание Танков не будет: Италия заявила, что не будет предоставлять Украине наступательное оружие
Итальянский министр считает, что Европа должна быть открыта для россиян
Я также считаю неправильным отношение ко всему русскому народу как к врагу. Я никогда не разделял закрытости по отношению к артистам, спортсменам, гражданскому населению. Мы должны оставить открытыми каналы диалога,
– сказал глава Минобороны Италии.
Министр заявил, что речь идет о каналах к российскому народу, а не к политическим элитам, стремящимся к конфронтации. Крозетто считает целесообразным, чтобы россияне могли приезжать в Европу для того, чтобы увидеть, что такое западный мир.
"На прошлой неделе некоторые европейские послы встретились в Москве и спросили, почему отказывают в визах российским гражданам. Было бы лучше, если бы люди приехали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем что-то изменить, чтобы показать российскому народу, что такое Запад. Свобода, демократия, мир", – резюмировал итальянский министр.
Россиян хотят допустить к Олимпийским играм
- Среди некоторых западных политиков существует мнение, что не всех россиян следует ограничивать. Хотя Украина наоборот настаивает на полной изоляции, чтобы россияне столкнулись с последствиями и начали оказывать давление на режим Владимира Путина.
- Однако россияне, в большинстве своем поддерживающие войну против Украины, все еще могут путешествовать по миру и продвигать свои нарративы. В Украине неоднократно предупреждали Запад, что из-за такой риторики Кремль чувствует безнаказанность.
- Недавно глава Томас Бах заявил, что россиян и белорусов следует допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже, хоть и под нейтральным флагом.
- Бах проигнорировал то, что Кремль ведет кровавую войну против Украинт, а также в предыдущие годы Россия была отстранена от Олимпиад из-за скандалов с допингом. Более того, глава МОК упрекнул Украину в том, что та якобы только и хочет изолировать россиян.
- После этого президент Владимир Зеленский пригласил Томаса Баха посетить Украину, в том числе Бахмут. Глава государства хочет показать главе МОК разрушенные Россией спортивные объекты.
- Многие украинские спортсмены из-за войны потеряли инфраструктуру, что ставит их не в равные условия. Очевидно, Баха это не волнует. В связи с заявлением главы МОК Украина готова бойкотировать Олимпийские игры.