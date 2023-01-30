Гвідо Крозетто заявив, що ставитися до всіх росіян як до ворогів було б неправильно. Він відкрито заявив, що обмеження не мають стосуватися артистів, спортсменів і простих росіян.
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Італійський міністр вважає, що Європа має бути відкритою для росіян
Я також вважаю неправильним ставлення до всього російського народу як до ворога. Я ніколи не поділяв закритості стосовно артистів, спортсменів, цивільного населення. Ми маємо залишити відкритими канали діалогу,
– сказав глава Міноборони Італії.
Міністр заявив, що йдеться про канали до російського народу, а не до політичних еліт, які прагнуть конфронтації. Крозетто вважає доцільним, щоб росіяни могли приїжджати в Європу для того, щоб, мовляв, побачити, що таке західний світ.
"Минулого тижня деякі європейські посли зустрілися в Москві і запитали, чому відмовляють у візах російським громадянам. Було б краще, якби люди приїхали до Європи, щоби почути інший голос. Ми маємо продовжувати допомагати Україні, бо альтернативи немає, але ми можемо щось змінити, щоби показати російському народу, що таке Захід. Свобода, демократія, мир", – резюмував італійський міністр.
Росіян хочуть допустити до Олімпійських ігор
- Серед деяких західних політиків побутує думка, що не всіх росіян слід обмежувати. Хоча Україна навпаки наполягає на повній ізоляції, щоб росіяни зіткнулися з наслідками й почали тиснути на режим Владіміра Путіна.
- Однак росіяни, які в більшості підтримують війну проти України, все ще можуть подорожувати світом і просувати свої наративи. В Україні неодноразово попереджали Захід, що через таку риторику Кремль відчуває безкарність.
- Нещодавно глава Томас Бах заявив, що росіян і білорусів слід допустити до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, хоч і під нейтральним прапором.
- Бах проігнорував те, що Кремль веде криваву війну проти Українт, а також в попередні роки Росія буда відсторонена від Олімпіад через скандали з допінгом. Більше того, глава МОК дорікнув Україні, що та нібито тільки й хоче ізолювати росіян.
- Після цього президент Володимир Зеленський запросив Томаса Баха відвідати Україну, зокрема Бахмут. Глава держави хоче показати главі МОК зруйновані Росією спортивні об'єкти.
- Чимало українських спортсменів через війну втратили інфраструктуру, що ставить їх не в рівні умови. Вочевидь, Баха це не хвилює. Через заяву глави МОК Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри.