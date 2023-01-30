Гвідо Крозетто заявив, що ставитися до всіх росіян як до ворогів було б неправильно. Він відкрито заявив, що обмеження не мають стосуватися артистів, спортсменів і простих росіян.

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Італійський міністр вважає, що Європа має бути відкритою для росіян

Я також вважаю неправильним ставлення до всього російського народу як до ворога. Я ніколи не поділяв закритості стосовно артистів, спортсменів, цивільного населення. Ми маємо залишити відкритими канали діалогу,

– сказав глава Міноборони Італії.

Міністр заявив, що йдеться про канали до російського народу, а не до політичних еліт, які прагнуть конфронтації. Крозетто вважає доцільним, щоб росіяни могли приїжджати в Європу для того, щоб, мовляв, побачити, що таке західний світ.

"Минулого тижня деякі європейські посли зустрілися в Москві і запитали, чому відмовляють у візах російським громадянам. Було б краще, якби люди приїхали до Європи, щоби почути інший голос. Ми маємо продовжувати допомагати Україні, бо альтернативи немає, але ми можемо щось змінити, щоби показати російському народу, що таке Захід. Свобода, демократія, мир", – резюмував італійський міністр.

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