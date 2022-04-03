Министр экономики Словакии заявил о готовности оплачивать поставки газа в рублях

Россия требует платить за газ рублями. На такой ультиматум согласился Министр экономики Словакии Рихард Сулик.

Сулик заявил, что Словакия не может полностью отказаться от российского газа. Он признал, что эту "слишком прагматичную позицию" может критиковать правительство.

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"Чтобы не отказываться от газа, мы будем платить российской валютой, если не договоримся о другом", – сказал Сулик.