Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

Смотрите также Выборы в Молдове: жительница Приднестровья рассказала, как ей дали деньги за нужное голосование

Министр энергетики Молдовы посетит Россию

Понимаю, что визит в страну-агрессора – это чувствительный вопрос. Но или мы ведем диалог, или оставляем проблему без решения. Для Молдовы важно получить ясность относительно газоснабжения региона,

– заявил Парликов.

По словам Парликова, основной темой встречи станет поставка российского газа в Приднестровье на фоне возможного прекращения транзита через Украину. Делегация планирует выяснить, планирует ли "Газпром" выполнить свои обязательства при отсутствии транзита через Украину.

"Если нет, то это уже другая история. Нам важна ясность в этом вопросе, и как можно скорее, чтобы подготовиться к сценарию, при котором поставки прекратятся. Если это произойдет, то будет сложно для всех нас", – добавил он.

Министр подчеркнул, что Приднестровье критически зависит от российского газа, и прекращение поставок может привести к социально-экономическому кризису с рисками для региональной безопасности.